Зрителям предложат пиво и ставки

Источник «Ъ» на букмекерском рынке рассказал, что Российский футбольный союз (РФС), а также Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подготовили предложения по изменению закона «О рекламе», которые предполагают ряд послаблений для продвижения букмекеров. По его словам, их планируется обсудить в Госдуме 24 января. Об этом говорят еще три собеседника «Ъ» на рынке.

По словам источников «Ъ», лиги просят разрешить букмекерам размещать рекламу на территории спортивных сооружений (сейчас по закону это возможно «в спортивных сооружениях»), то есть не только внутри чаши стадионов, но и, например, на их фасаде. Также речь идет о том, чтобы букмекеры могли использовать в рекламе образы людей (сейчас по закону они не могут использовать образы людей и животных) и в целом размещать рекламу контор на сайтах лиг и федераций.

Предложения касаются не только букмекеров, но и пива и пивных напитков во время проведения спортивных мероприятий, «список которых будет определен позднее», говорит один из собеседников «Ъ».

Рекламу алкогольного пива авторы инициативы просят разрешить в спортивных сетевых изданиях, на сайтах лиг и на телеканалах во время трансляций, на спортивных сооружениях, экипировке спортсменов и билетах. Сейчас, согласно закону «О рекламе», реклама пива не должна размещаться в спортивных сооружениях и на расстоянии ближе 100 м от них.

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Послабления, по словам собеседника, «могут существенно увеличить рекламные доходы лиг, федераций и клубов и создать для медийных площадок возможности для увеличения рекламной выручки». РФС участвует в разработке предложений по внесению дополнений в закон о рекламе, «направленных на увеличение коммерческого рыночного дохода спортивных федераций, лиг и клубов», подтвердили там. В ФХР и КХЛ не ответили на запросы.

Такие идеи выдвигались и раньше: 22 декабря на заседании в ФАС председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов также предлагал использовать в рекламе образы спортсменов и размещать ее на всей территории спортивных сооружений. Господин Оганезов уточнил «Ъ», что ТПП РФ прорабатывает отдельный комплекс предложений.

Однако против инициативы уже выступила ФАС:

«Учитывая высокую опасность чрезмерного увлечения такими играми, пари, в том числе вероятность увеличения количества возникающих фактов лудомании (патологического гемблинга) у населения, увеличение привлекательности рекламы таких игр, пари не может рассматриваться обоснованным».

Использование образов людей позволит привлекать спортсменов в качестве амбассадоров и положительно скажется на узнаваемости букмекерских брендов, считает директор по маркетингу BetBoom Петр Кипа. Сейчас запрет на использование людей, животных приводит к тому, что все «легальные» рекламные ролики букмекеров похожи, а ролики же на пиратских площадках отличаются, «возможно перераспределение части бюджетов с серых площадок», отмечает руководитель стратегического направления Mediasystem (Group4Media) Виктория Баранова.

Гендиректор PR Development Алла Аксенова говорит, что на телевидении букмекеры уже «максимально интегрированы», поэтому, по ее мнению, изменения теоретически могут увеличить их бюджеты в онлайн-видео, наружной рекламе, «возможно, на радио появится реклама с голосами известных людей, потому что раньше букмекеры не могли их использовать». Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Spaten, Velkopopovicky Kozel, «Старый мельник из бочонка», «Сибирская корона», «Клинское» и др.) Ораз Дурдыев отмечает, что расширение рекламных возможностей для пива в том числе позволит «привлечь дополнительные маркетинговые инвестиции, которые могут стать ощутимой поддержкой для спортивной и рекламной отраслей».

Вернуть рекламу пива на ТВ во время трансляций спортивных соревнований в России предлагали с 2018 года, когда в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Однако он так и не был принят: идею поддерживало Минцифры, но против выступал Минтруд.