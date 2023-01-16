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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азар может уехать к Роналду, «Краснодар» взял форварда из Словакии, «МЮ» готовится продать семерых игроков

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

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Краснодар
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Источник: AP 2022

Гайч уйдет из ЦСКА?

Как стало известно «СЭ», Адольфо Гайч может покинуть клуб в ходе зимнего трансферного окна. На нападающего ЦСКА претендуют три аргентинских клуба: «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Аргентинос Хуниорс», которые хотели бы заполучить Адольфо в преддверии важных матчей в кубке Либертадорес. 23-летний футболист играет в ЦСКА с августа 2020 года, его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025. Трансферная стоимость игрока — 1,8 миллиона евро. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.

Уткин может уйти из «Ростова»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал «СЭ» о будущем футболиста. «Если летом в “Ростов” поступит какое-то предложение по Даниилу, которое устроит клуб и устроит нас, то мы будем его рассматривать, как минимум. Сегодня “Ростов” борется за самые высокие места в нашем чемпионате. На сегодняшний день Даниил хочет принести пользу своему клубу, где он вырос и сейчас играет. Сегодня он думает о “Ростове”. Интерес не равняется предложению. Когда поступит предложение, мы его рассмотрим. Если оно нас устроит, будем думать. Находятся ли клубы, проявляющие интерес к Даниилу в зоне еврокубков? В разных странах по-разному. В некоторых странах — да», — сказал Бердышев «СЭ». 23-летний россиянин выступает за «Ростов» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил три гола и отдал девять результативных передач.

«Краснодар» взял Дэвида

Источник: ФК "Краснодар"

Нападающий Мозес Кобнан Дэвид подписал контракт с «Краснодаром», информирует клубная пресс-служба. Срок соглашения с 20-летним нигерийцем — до 30 июня 2026 года. Несколько дней назад стороны достигли принципиального согласия, а в воскресенье, 15 января, были улажены последние формальности. Форвард будет выступать за «быков» под 90-м номером. Согласно сайту Transfermarkt, «Краснодар» заплатил за 20-летнего нападающего словацкому «Железниаре Подбрезова» 1 миллион евро. В нынешнем сезоне чемпионата Словакии Дэвид сыграл в 18 матчах и забил 9 мячей.

Хаджикадунич может перейти в «Ювентус»

По информации «РБ Спорт», защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как сообщает источник, 24-летний защитник не вернется в Россию после окончании аренды в «Мальме», воспользовавшись правилом ФИФА о приостановлении контрактов легионеров с российскими клубами. Соглашение Хаджикадунича с «Ростовом» действует до лета 2023. Одним из претендентов на боснийца является «Ювентус». Сообщается, что итальянский клуб может взять футболиста в аренду на полгода. В нынешнем сезоне Хаджикадунич провел за «Мальме» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Стали известны условия трансфера Шомуродова в «Торино»

Источник: AP 2022

По информации Tuttosport, «Торино» хочет арендовать нападающего Элдора Шомуродова у «Ромы». За аренду 27-летнего нападающего до конца сезона «Торино» предлагает 1 миллион евро с последующим правом выкупа за 12 миллионов. «Рома» рассчитывает на сделку с обязательным правом выкупа, поскольку Шомуродов не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью. В сезоне-2022/23 узбекский нападающий принял участие в 8 матчах «Ромы», провел на поле в сумме 151 минуту и забил 1 гол.

Азар может уехать в Саудовскую Аравию

«Реал» уступил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании, но для Эдена Азара, не сыгравшего ни минуты, эта поездка может оказаться полезной. El Chiringuito сообщает, что бельгиец побывал в офисе «Аль-Насра», куда недавно перешел Криштиану Роналду, и пообщался с главным тренером Руди Гарсией. Пока о конкретных переговоров новостей есть, но намек понятен — кажется, большая карьера Азара близится к официальному завершению.

«МЮ» могут покинуть семь игроков

Источник: Reuters

По информации AS, уже летом «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с семью игроками, чтобы обеспечить себе возможность провести качественное усиление летом. The Mirror сообщает, что в список на продажу попали Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Фред, Донни ван-де Бек, Фил Джонс, Скотт Мактоминай и Факундо Пельистри.

«Барса» и «Интер» готовят обмен

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Барселона» предложила «Интеру» произвести обмен полузащитниками — в Милан отправится 26-летний Франк Кессье, а в обратном направлении — 30-летний Марсело Брозович. «Барса» все еще находится в поисках потенциальной замены Серхио Бускетсу, ну, а Кессье после переезда из «Милана» пока не смог освоиться в Испании.

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