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15:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт из «Краснодара» в израильский клуб за € 800 тыс

Российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт в израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева), за который выступает на правах аренды.

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Источник: "Хапоэль" Беэр-Шева

Об этом сообщает местное издание Walla.

По информации источника, «Хапоэль» намерен воспользоваться опцией, прописанной в договоре аренды, и выкупить Сулейманова у «Краснодара» за € 800 тыс. Израильский клуб уже согласовал контракт с россиянином на несколько лет. Сам игрок доволен своим положением в команде. Также полузащитнику приятно нахождение в Израиле. В клубе уверены, что Сулейманов согласится стать игроком «Хапоэля» на постоянной основе.

В 23 матчах за «Хапоэль» (Беэр-Шева) в текущем сезоне 23-летний воспитанник «Краснодара» отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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