Магомед-Шапи Сулейманов перейдёт из «Краснодара» в израильский клуб за € 800 тыс

По информации источника, «Хапоэль» намерен воспользоваться опцией, прописанной в договоре аренды, и выкупить Сулейманова у «Краснодара» за € 800 тыс. Израильский клуб уже согласовал контракт с россиянином на несколько лет. Сам игрок доволен своим положением в команде. Также полузащитнику приятно нахождение в Израиле. В клубе уверены, что Сулейманов согласится стать игроком «Хапоэля» на постоянной основе.