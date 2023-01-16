Агент Хаджикадунича заявил, что футбольный мир не хочет вести дела в России
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, рассказал о будущем своего клиента.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, рассказал о будущем своего клиента.
В прошлом году Хаджикадунич выступал на правах аренды за «Мальме» из-за ситуации на Украине.
«У нас есть план бесплатной аренды и, если честно, я не думаю, что скоро это закончится. Я, правда, хочу продумать уход из “Ростова”, и сделать это так, как будет лучше для моего клиента. Игроку непросто играть в аренде шесть месяцев, потом искать новый клуб, а самое главное, не знать потом, где его дом. Но этот дом точно не в России. Какой “Ростов”, если 80% футбольного мира не хочет и не может вести дела с Россией?» — приводит слова агента «Евро-футбол.ру».
Фаур также отметил, что цена, которую «Ростов» просит за трансфер Хаджикадунича, слишком высока и осложняет переговоры с клубом.
Хаджикадунич перешел в «Ростов» летом 2018 года. Он провел за клуб 69 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.