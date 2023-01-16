Агент Хаджикадунича заявил, что футбольный мир не хочет вести дела в России

«У нас есть план бесплатной аренды и, если честно, я не думаю, что скоро это закончится. Я, правда, хочу продумать уход из “Ростова”, и сделать это так, как будет лучше для моего клиента. Игроку непросто играть в аренде шесть месяцев, потом искать новый клуб, а самое главное, не знать потом, где его дом. Но этот дом точно не в России. Какой “Ростов”, если 80% футбольного мира не хочет и не может вести дела с Россией?» — приводит слова агента «Евро-футбол.ру».