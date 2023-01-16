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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Дикость». Сергей Юран резко высказался о внедрении Fan ID на все матчи РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о паспорте болельщика — Fan ID, который теперь необходим для посещения всех матчей РПЛ. Специалист считает, что внедрение этой процедуры негативно сказывается на клубах Российской Премьер-Лиги.

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Источник: Чемпионат.com

«У меня Fan ID уже давно оформлен. У нас было требование, когда я работал в “Химках” — мы же на стадионы не могли попасть. Не могу этого понять. Мы лишаемся большого количества болельщиков.

Я не могу понять, для чего мы сами себе режем сук, на котором сидим. Для клубов это большой заработок. Есть спорт, есть люди, отвечающие за его развитие. Надо прислушиваться. Вот говорят, что клубы должны становиться частными. А кто из частников пойдёт, если половина стадионов полупустые?

Взять пример — “Ростов”. Там на матч Кубка России собрался полный стадион, а на чемпионат пришли две тысячи. Где логика? Может, пересмотреть? Это же заработок клуба.

Для игроков и тренеров это вообще отдельная тема. Когда я выходил на стадион ещё игроком, где были полные трибуны — это совсем другой театр. Что за театр, где придёт неполный зал? Актёр будет играть, но не будет отдаваться на максимум. Давайте как-то пересмотрим это.

Планировался круглый стол? Здесь главное, чтобы со стороны Госдумы были спортивные люди — у нас там хватает депутатов, которые многое в спорте прошли. Я понимаю, придёт чиновник, который не был спорте, — он будет говорить, что мы приняли, и всё правильно. Когда в этом участвует спортивный человек, он понимает и другую сторону.

Для меня всё это дикость уже. Фанаты показали, что они будут стоять на своём до конца. Кто от этого выиграет? От этого футбол проиграет, и всё», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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