Мегаталант за 100 миллионов евро. «Зенит» может купить будущую мировую звезду

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Право приоритетного выкупа

Запомните это имя: Педро Энрике Силва дос Сантос. Сейчас о нем мало что известно широкому кругу болельщиков, но через несколько лет имя Педро (или Педриньо, как написано на футболке бразильца) должно звучать громко. Может быть, даже на российских полях.

Делегация «Зенита» во главе с гендиректором Александром Медведевым продуктивно съездила в Бразилию в декабре. Вы уже знаете, что форвард Юри Алберто окончательно перешел в «Коринтианс», а сине-бело-голубые взамен получили 19-летнего защитника Роберта Ренана и 23-летнего хавбека Ду Кейроса (он переберется в Россию летом). Кроме того, «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера «Коринтианса» и молодежной сборной Бразилии Педро.

Этот ход остался в тени свершенных трансферов двух бразильцев, но в перспективе он может оказаться главным во всей многоходовой сделке. «Зенит» не просто выбил это право «на сдачу», а целенаправленно вел переговоры, чтобы его получить. Скауты сине-бело-голубых всю осень пристально наблюдали за игрой Педро, чтобы убедиться: его не зря расхваливают уже не первый год. Как показывает сделка, убедились.

Борьба с «Ювентусом» и «МЮ»

Как вообще работает право приоритетного выкупа? Все просто: когда «Коринтианс» получит официальное предложение от какого-либо клуба по трансферу Педро, то сразу сообщит об этом «Зениту». Сине-бело-голубые в ответ должны будут сказать бразильцам, готовы ли они выкупать Педро. Если да, то талант должен переехать в Санкт-Петербург.

Но это лишь звучит просто. На деле в таких случаях клубы часто договариваются заново — например, «Зенит» может получить часть суммы трансфера за то, что откажется от права выкупа. А сумма может достичь заоблачных цифр.

Педро с партнерами по команде | Источник: ФК «Коринтианс»

По данным Goal, в контракте Педро уже сейчас прописаны пухлые отступные — 50 миллионов евро. При этом, по свежей информации Meu Timao, «Коринтианс» готовит для вингера новый контракт с динамической опцией выкупа: в 2024 году она достигнет 80 миллионов евро, а в 2025-м — 100 миллионов. Потенциал футболиста очевиден.

Официальных предложений по форварду пока нет, но за ним точно следят топ-клубы. Местная пресса уже сообщала, что Педро интересуются «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». А бразильский журналист Фабио Алейшо в интервью «СЭ» подчеркнул: «Считаю, после Эндрика из “Палмейраса”, которого купил “Реал”, Педро — самый перспективный форвард Бразилии».

Двуногий акселерат

Чем же так хорош Педро?

Он атакующий полузащитник, склонный к игре на левом фланге, но способный закрыть любую позицию впереди. У юноши обширный набор плюсов: разнообразная техника, высокая скорость (стартовая и дистанционная), крепкое телосложение, умение быстро оценивать пространство и читать игру. Он невысок, но проворен, хорошо держит баланс и использует низкий центр тяжести для обыгрыша.

Одна из главных фишек Педро — непредсказуемость. Во-первых, он обожает резко менять темп или направление передач. Во-вторых, он одинаково владеет правой и левой ногами. Для 16-летнего футболиста подобное умение — большущая редкость, и это лишь увеличивает степень непредсказуемости его действий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Cyeg813FBdU" title="PEDRINHO - FORWARD - CORINTHIANS U17 - SP - 2021" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Педро давно перерос команду своего возраста, поэтому играет со старшими футболистами. Он еще год назад дебютировал в Копинье (чемпионат штата Сан-Паулу U-20) и уже дважды забил за молодежку «Коринтианса». Не так давно 16-летний вингер отличился в спарринге с главной командой.

Сыграет Педро и на молодежном чемпионате Южной Америки, который стартует 19 января. Лишь один футболист на этом турнире младше форварда «Коринтианса» — нападающий бразильской сборной Луис Гильерме родился на четыре дня позже. К слову, на чемпионате Южной Америки выступит новичок «Зенита» Роберт Ренан.

Педро, безусловно, одаренный футболист с потенциалом игры в европейском топ-клубе. Смущает лишь то, что пока он проявляет себя лишь на юношеском уровне. Но проверить его талант во взрослом футболе сейчас невозможно.

Ему очень важно преодолеть болезненный переход из молодежного футбола без травм. Если здоровье не подкачает, то Педро обязательно станет звездой и будет продан за серьезные деньги.

Но в «Зенит» ли?