Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Аталанта
Салернитана
82
Футбол. Зарубежный
15.01
Рома
Фиорентина
20
Футбол. Зарубежный
15.01
Ренн
ПСЖ
10
Футбол. Зарубежный
16.01
Эмполи
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
16.01
Кадис
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
18.01
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Динамо
ЦСКА
21
2022
Химки
Сочи
02
2022
Оренбург
Краснодар
51
2022
Локомотив
Спартак
12
2022
Торпедо
Зенит
02
2022
Крылья Советов
Ростов
13
2022
Урал
Факел
20
2022
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сычевому предлагали сменить гражданство на украинское ради выступления в Европе

Как стало известно «СЭ», к форварду «Крыльев Советов» Владимиру Сычевому был интерес со стороны клубов Бундеслиги.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий отказался от этого варианта, так как одним из главных условий со стороны немецких клубов была смена российского гражданства на украинское.

Сычевой в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года. В первой половине сезоне РПЛ-2022/23 форвард сыграл за оренбургский клуб 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь