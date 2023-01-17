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12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это просто ужас». Леонид Слуцкий назвал худший стадион в мире для просмотра футбола

Российский тренер Леонид Слуцкий объяснил, почему считает домашнюю аренду французского «Монако» худшим стадионом в мире для просмотра футбола.

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Источник: Чемпионат.com

«Луи II» — худший стадион в мире для просмотра футбола. Там приходят три человека, которые вышли из казино. Сидят пять фанатов с флагами. Ну это что? Нет никакой атмосферы и так продолжается бесконечно. Просто приходят люди, которые больше туристы. Абсолютно нефутбольная атмосфера, сам стадион с беговыми дорожками, арки, которые мне напоминают какой-нибудь стадион «Труд» где-нибудь в 50-м году в одном из городов России. Это просто ужас. «Луи II» — худший стадион, на котором я был«, — рассказал Слуцкий в видео, опубликованном на Youtube-канале “Коммент. Шоу”.

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