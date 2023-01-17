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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:43 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» и «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве. Клубы будут проводить совместные матчи, турниры и стажировки

«Зенит» и «Кайрат» договорились о сотрудничестве.

Зенит
КайратПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

«Генеральные директоры “Зенита” и казахстанского “Кайрата”, Александр Медведев и Аскар Есимов, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, касающееся детско-юношеского и женского футбола.

В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов. Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций на базе зенитовского центра повышения квалификации тренеров.

Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины. Соглашение рассчитано на два года», — говорится в сообщении петербуржского клуба.

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