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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий — о Дзюбе: возмущает, когда говорят, что он больше не потянет

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о ситуации вокруг нападающего Артёма Дзюбы. 34-летний форвард находится без клуба после ухода из турецкого «Адана Демирспор».

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Источник: РИА "Новости"

Человек полгода назад был одним из лучших игроков чемпионата России, что доказывал своей статистикой, и через полгода говорить «Он должен закончить»… С хрена ли? Меня возмущают разговоры, когда говорят, что Дзюба уже не потянет, — сказал Слуцкий на прямой трансляции в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

34-летний Дзюба в Российской Премьер-Лиге играл за «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак» и «Томь». В 390 матчах в турнире форвард забил 148 голов и отдал 86 результативных передач. Ранее сообщалось, что вероятным продолжением карьеры Дзюбы станет «Торпедо».

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