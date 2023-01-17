Слуцкий — о Дзюбе: возмущает, когда говорят, что он больше не потянет

Человек полгода назад был одним из лучших игроков чемпионата России, что доказывал своей статистикой, и через полгода говорить «Он должен закончить»… С хрена ли? Меня возмущают разговоры, когда говорят, что Дзюба уже не потянет, — сказал Слуцкий на прямой трансляции в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».