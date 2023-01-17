«Бешикташ» предложил 1,2 млн евро за Баринова. «Локомотив» настаивает на 15 млн
«Бешикташ» сделал «Локомотиву» первое официальное предложение по трансферу Дмитрия Баринова.
Локомотив
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«Бешикташ» сделал «Локомотиву» первое официальное предложение по трансферу Дмитрия Баринова.
Турецкий клуб предложил за опорника сборной России 1,2 млн евро, сообщает «Матч ТВ».
В ближайшее время в московском клубе ожидают увеличения суммы до 3 миллионов, но вряд ли она устроит железнодорожников.
В «Локо» продолжают настаивать на 15 миллионах евро (сумма отступных Баринова), ссылаясь на важность игрока для команды.