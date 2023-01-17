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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:49 (мск), источник: Sports.Ru

«Бешикташ» предложил 1,2 млн евро за Баринова. «Локомотив» настаивает на 15 млн

«Бешикташ» сделал «Локомотиву» первое официальное предложение по трансферу Дмитрия Баринова.

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Турецкий клуб предложил за опорника сборной России 1,2 млн евро, сообщает «Матч ТВ».

В ближайшее время в московском клубе ожидают увеличения суммы до 3 миллионов, но вряд ли она устроит железнодорожников.

В «Локо» продолжают настаивать на 15 миллионах евро (сумма отступных Баринова), ссылаясь на важность игрока для команды.

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