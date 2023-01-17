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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

В РПЛ усиливаются все лидеры, кроме «Ростова». Что от команды Карпина ждать весной?

Клуб словно троллит трансферный рынок.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Всё идёт к тому, что российские клубы переживут зиму без глобальных трансферных потрясений. И даже усилятся. Руководство «Зенита» слетало в Бразилию, и уже зимой в Питер приедет 19-летний защитник Ренан. Летом — хавбек Ду Кейрос. А в дальнейшем — ещё и гиперталант Педро. В «Спартаке» тоже времени зря не теряют. Мало того, что КБ ждут всех травмированных и дисквалифицированных, так ещё и договорились о переходе защитника Дуарте + на подходе ещё пару новичков. В том числе из Европы.

Даже обычно спокойный в зимнее трансферное окно ЦСКА купил за много миллионов рублей защитника Агапова у «Пари НН». Наверняка интересные трансферы будут и у «Динамо»: с деньгами у москвичей порядок, а запросы от Славиши Йокановича точно имеются. «Краснодар» забрал бразильца из Азербайджана и нигерийца из Словакии. Но их главное усиление — новый тренер Владимир Ивич. «Локомотив» — вообще отдельная история: железнодорожники уже к первому сбору перетащили в команду Пиняева, Глушенкова и Лантратова. Михаил Галактионов точно доволен. Но впереди много работы.

Выводов из этой истории несколько. Первое — международный футбольный рынок не закрылся для России. Скорее, он работает с ограничениями. Второе — у топ-клубов по-прежнему есть деньги на интересные трансферы. Не только на вход, но и на выход. Третье — в РПЛ есть одна команда, которая идёт высоко, но лишена возможности тратить. Это «Ростов».

Вы могли забыть, но команда закончила осеннюю часть сезона на третьем месте. Да, Карпин с присущей ему скромностью назвал это суперсенсацией. И подчеркнул, что главной целью было не вылететь из РПЛ. Эту задачу успешно решили. Следующая — набрать как можно больше очков. Пока для этого в основном переподписывают контракты. Клуб сохранил Осипенко до 2027 года, плюс выдал новые соглашения некоторым молодым ребятам. Но вопрос с трансферами никуда не делся. Пока у «Ростова» ноль в графе серьёзных новичков. И столько же в графе возможных приобретений. Клуб подписал разве что 16-летнего воспитанника академии Георгия Суанова. На этом всё. Но важно, что среди потенциальных игроков на выход тоже почти никого. Слухи о досрочном окончании аренды для Сильянова успокоились. Вероятно, он доиграет до лета. А после по нему примут решение.

Ещё в ноябре Карпин явно с оптимизмом смотрел на зимнее ТО 

«Возможные трансферы? Разговариваем, но именно об опытных игроках речи не шло. Обсуждали сам факт необходимости усиления. Если игрок молодой, до 22−23 лет, с хорошими качествами — и слава богу! Мы не смотрим конкретно на опыт. Зимой кто-то будет. Игроки, которые нужны, не уйдут. Мы сейчас заговорили о Глебове: а придут к нам и дадут 100 миллионов — придётся отпустить. Заоблачные предложения, от которых невозможно отказаться, — естественно, да. Но не думаю, что такие поступят», — говорил тренер «Ростова».

Карпин точно не откажется от одного-двух игроков в атаку. Да, рядом с Комличенко есть Полоз и Тугарев. Но вряд ли тренер полностью доволен их действиями (у Полоза всего два гола с игры), плюс им почти нет альтернативы. Центр поля более-менее укомплектован. Точно не помешает игрок на фланг обороны. И, конечно, вратарь. Песьяков почти безальтернативен. Медведев не так давно получил тяжёлую травму. А третий голкипер — 17-летний юноша из академии. Вряд ли специалиста это устраивает.

Так что задача сохранить всех — это здорово. Но точно не помешает и кем-то усилиться. Ведь очень хочется увидеть «Ростов» в верхней части таблицы РПЛ и весной.

Дмитрий Зимин

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