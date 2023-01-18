«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам
Прикинули, какой из клубов РПЛ усилится этой зимой лучше всех.
Прикинули, какой из клубов РПЛ усилится этой зимой лучше всех.
Трансферное окно открылось не так давно, но явные лидеры на нем, кажется, уже определились. Активнее всех три клуба — «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».
Питерцы из истории с возможностью для легионеров бесплатно прерывать контракты стараются выжать максимум. И это в целом получается. Захандрил форвард Юри Алберто, купленный прошлой зимой за 25 миллионов евро — сине-бело-голубые не просто потеряли футболиста, как ряд других команд. За ушедшего форварда Сергей Семак сразу получил голкипера Ивана и полузащитника Мантуана, а теперь менеджмент «Зенита» провернул еще более мощный обмен за часть прав на нападающего.
Во-первых, уже сейчас в Петербург перебрался центральный защитник Роберт Ренан. 19-летний перспективный юноша, который в настолько молодом возрасте уже выходил в основе солидного «Коринтианса». А через пару дней будет выступать за сборную Бразилии на чемпионате Южной Америки U-20. Да, сразу равноценно заменить уехавшего в «Лион» Ловрена вряд ли получится, но хорват явно шел с рынка, а Ренан на него только-только выходит.
Во-вторых, другой новичок — Ду Кейрос — станет зенитовцем летом. 23-летний хавбек стиля бокс-ту-бокс провел за «Коринтианс» больше всего матчей (36) в сезоне-2022. Мистер стабильность.
В-третьих, невский клуб получит 50 процентов трансферной суммы от следующей продажи Юри Алберто.
В-четвертых, в перспективе маячит еще Педро — 16-летний мегаталант, на которого у питерцев приоритетное право выкупа. На родине парню прочат будущее на уровне главных звезд страны. И он едет на континентальный турнир вместе с Ренаном — с партнерами на три года старше. Если «Зениту» действительно удастся выкупить Педро, то не исключено, что РПЛ получит настоящий бриллиант.
Да и с Ловреном получилось относительно удачно. Хорват хотя и носил капитанскую повязку, но не был так хорош, как на ЧМ-2022. Выручить за 33-летнего защитника пару миллионов евро в наше время отмен и банов — удача. А вместо него придет растущий Ренан. Кроме того, по данным «СЭ», «Зенит» сейчас ищет еще одного защитника, причем активнее всего — на европейском рынке.
Ближайший преследователь питерцев в таблице — «Спартак» — тоже деятелен. Красно-белые почти договорились с двумя исполнителями, способными реально укрепить самую слабую линию — оборону. 21-летний португалец Томаш Тавареш из «Бенфики» выходит на обоих флангах, а 22-летний парагваец Алексис Дуарте из «Серро Портеньо» — в центре. Оба еще очень молоды, с перспективой роста, при этом успели себя зарекомендовать на серьезном уровне. И тот и другой выступали за свои молодежные сборные. Парагваец при этом вызывался уже и в национальную команду, дважды чемпион страны, а Тавареша главный тренер москвичей Абаскаль хорошо знает по «Базелю».
Иной — но тоже интересный — вектор у «Локомотива». После периода странных покупок типа Мампасси и Митая железнодорожники сделали ставку на проверенный внутренний рынок. И здесь ухватили едва ли не главный юный лот — Сергея Пиняева. Известен также высокий уровень голкипера Ильи Лантратова и форварда Максима Глушенкова. Уверен, что весной красно-зеленые предстанут гораздо более внятным коллективом, чем до паузы в сезоне. А если еще удастся заполучить лучшего игрока Туниса Аиссу Лайдуни из «Ференцвароша», то «Локо» вообще может стать чемпионом зимнего рынка.
Сергей Пиняев. ФК «Локомотив»
Впрочем, еще есть время накатить у других. Это только «Динамо» дало понять, что состав полностью укомплектован, новички не требуются, а вот ЦСКА наверняка еще кого-то возьмет. Интересен «Краснодар» с новым тренером Владимиром Ивичем. С любопытством смотрим в сторону «Сочи», вернувшего в РПЛ Курбана Бердыева. «Быкам» с «барсами», к слову, совсем скоро играть в ОАЭ на турнире, где также выступят «Спартак» и «Ростов» — вторая и третья команда премьер-лиги здесь и сейчас.
И это мы еще не сказали о флирте Артема Дзюбы с «Торпедо», где и хочется, и колется… Российский футбол не дает скучать. Даже в изоляции — и даже в межсезонье.
Автор: Константин Алексеев