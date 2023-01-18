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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев может оказаться в России, «Зенит» ищет защитника, «Арсенал» хочет Хвичу

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Зенит
Наполи
Арсенал
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в поисках еще одного защитника

Как стало известно «СЭ», в ходе нынешнего периода дозаявок «Зенит» может не ограничиться заключением пятилетнего контракта с 19-летним защитником Робертом Ренаном, который ранее выступал за «Коринтианс».

Чемпионы России ищут еще одного футболиста такого же амплуа. Причем на этот раз не только на южноамериканском рынке, но и на других — в том числе активно на европейском.

Напомним, зимнее трансферное окно в РПЛ будет открыто до 22 февраля.

Хвича — в АПЛ?

По информации Tuttomercatoweb, полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Арсенале». Как сообщает источник, лондонский клуб ищет варианты усиления левого фланга атаки после срыва сделки по Михаилу Мудрику, перешедшего в «Челси».

Также сообщается, что руководство итальянского клуба не хотело бы отпускать грузинского хавбека, так как считает его одним из лидеров команды. Единственный вариант заполучить Хвичу — направить предложение от 100 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года.

Источник: Reuters

Тавареш станет игроком «Спартака»

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переходу в «Спартак», утверждает Metaratings. Красно-белые улаживают последние детали по трансферу.

Как сообщает источник, 21-летний португалец пройдет медицинское обследование в Москве до конца этой недели. При этом отмечается, что существуют технические сложности с графиком платежей. Хотя с самим защитником уже согласован личный контракт.

Тавареш является воспитанником «Бенфики». В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за травмы крестообразной связки колена. В прошлом сезоне португалец выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды.

Черышев может оказаться в РПЛ

По данным Sport24, полузащитником «Венеции» Денисом Черышевым интересуются два клуба РПЛ. «Черышев снова получил повреждение, чем расстроил руководство “Венеции” и тренерский штаб. В клубе ищут пути решения, исходя из времени восстановления игрока. Одним из вариантов является продажа травматичного футболиста в клуб РПЛ, где игроком интересуются “Торпедо” и “Сочи”, — утверждает источник.

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут. В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: AP 2022

«Барселона» обменяет Депая на Карраско?

Как сообщает Goal, полузащитник «Атлетико» Янник Карраско дал согласие на переход в «Барселону» в рамках сделки по обмену на Мемфиса Депая. Ранее сообщалось, что голландец уже согласовал контракт с «Атлетико».

По информации издания, руководство мадридского клуба не хочет расставаться с Карраско, так как считает его одним из основных игроков команды.

Действующее соглашение бельгийца с «Атлетико» рассчитано до 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

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