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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Бешикташ» предложил Баринову зарплату € 1 млн в год

Турецкий «Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову контракт с зарплатой € 1 млн в год, информирует Metaratings.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Согласно сведениям источника, за российского хавбека «Бешикташ» предложил «Локомотиву» € 1,5 млн, что категорически не устроило железнодорожников. Турки готовы улучшить это предложение, но не намерены платить за Баринова больше € 4 млн.

Напомним, Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дмитрия в € 9 млн.

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