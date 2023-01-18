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12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек ЦСКА Бистрович перешёл в нидерландскую «Фортуну» на правах аренды

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл из «Лечче» в «Фортуну» из Ситтарда на правах аренды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

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24-летний хорватский футболист отправится в Москву для завершения перехода в нидерландскую команду.

Напомним, Бистрович перешёл в «Лечче» из московского ЦСКА на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее Бистрович играл за турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк».

«Фортуна» в 16 матчах набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Фейеноорд» (37).

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