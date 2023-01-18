Хавбек ЦСКА Бистрович перешёл в нидерландскую «Фортуну» на правах аренды

Напомним, Бистрович перешёл в «Лечче» из московского ЦСКА на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее Бистрович играл за турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк».