«Динамо» показало видеоанонс товарищеской игры с пресс-атташе в образе из сериала Уэнсдей

В среду, 18 января, команда Славиши Йокановича на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ сыграет с местной командой «Грин Херонс». Встреча начнётся в 16:00 мск. Перед встречей «Динамо» представило видео с пресс-атташе Полиной Лысенко в образе Уэнсдей из одноимённого сериала.