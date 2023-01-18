Юран: Переход Мевли в «Спартак» — это провал, конечно

«Да ничего я об этом не думаю. Сколько он там пробыл в “Спартаке”? Два-три месяца. Ну, это, само собой, за себя говорит. Провально, конечно. Потому что хорошего футболиста с Турции, наверное, бы не отпустили. Я не знаю, по какому принципу в “Спартаке” руководствовались и приглашали. Не понимаю. Поэтому концовка такая получилась. Я сам не понимал этот трансфер, приход Мевли. Под задачи, на мой взгляд, не соответствует, он мало сыграл, и, естественно, расстался “Спартак”.