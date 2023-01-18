Юран: Переход Мевли в «Спартак» — это провал, конечно
Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.
Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.
«Да ничего я об этом не думаю. Сколько он там пробыл в “Спартаке”? Два-три месяца. Ну, это, само собой, за себя говорит. Провально, конечно. Потому что хорошего футболиста с Турции, наверное, бы не отпустили. Я не знаю, по какому принципу в “Спартаке” руководствовались и приглашали. Не понимаю. Поэтому концовка такая получилась. Я сам не понимал этот трансфер, приход Мевли. Под задачи, на мой взгляд, не соответствует, он мало сыграл, и, естественно, расстался “Спартак”.
Правильным ли было шагом расставание с Мевлей? Ну, естественно, смотря какие задачи. Если в серединке держатся или чуть выше середины, то я думаю, что он соответствует. А если ставить задачу в тройку попадать, то, на мой взгляд, не соответствует«, — сказал Юран “ВсеПроСпорт”.