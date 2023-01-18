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18 января, источник: Sport24

Юран: Переход Мевли в «Спартак» — это провал, конечно

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.

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Источник: spartak.com

«Да ничего я об этом не думаю. Сколько он там пробыл в “Спартаке”? Два-три месяца. Ну, это, само собой, за себя говорит. Провально, конечно. Потому что хорошего футболиста с Турции, наверное, бы не отпустили. Я не знаю, по какому принципу в “Спартаке” руководствовались и приглашали. Не понимаю. Поэтому концовка такая получилась. Я сам не понимал этот трансфер, приход Мевли. Под задачи, на мой взгляд, не соответствует, он мало сыграл, и, естественно, расстался “Спартак”.

Правильным ли было шагом расставание с Мевлей? Ну, естественно, смотря какие задачи. Если в серединке держатся или чуть выше середины, то я думаю, что он соответствует. А если ставить задачу в тройку попадать, то, на мой взгляд, не соответствует«, — сказал Юран “ВсеПроСпорт”.

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