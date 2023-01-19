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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:27 (мск), источник: Sport24

«Спартак» избавился от легионера, в Италии вернули тренера спустя два дня после увольнения

Трансферы и слухи дня. Главное к утру.

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Источник: Sport24

Что в России

«Спартак» расторг контракт с Мевлей

«Спартак» расторг контракт с защитником Михой Мевлей. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

32-летний футболист покидает клуб в статусе свободного агента. В «Спартаке» словенец играл с сентября 2022 года. На его счету 7 игр в футболке столичного клуба.

До перехода в «Спартак» Миха Мевля играл за «Аланьяспор». В России также известен по выступлению за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

Бистрович отдан в аренду «Фортуне»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович на правах аренды перешел из «Лечче» в «Фортуну», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. 24-летний футболист прилетит в Москву, чтобы оформить трансфер в команду из Нидерландов.

Источник: РИА "Новости"

Летом 2022 года Бистрович был взят в аренду «Лечче» с возможностью выкупа. Соглашение было рассчитано до окончания сезона-2022/23. В составе «Лечче» хорват провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Бистрович перешел в ЦСКА из «Славена» в начале 2018 года. За армейцев он отыграл 96 матчей, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач.

Агент Дивеева рассказал, что игроком интересуется клуб из Турции

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, рассказал об интересе к игроку со стороны клуба из Турции.

«Я думаю, что интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было», — рассказал агент «РБ Спорт».

«Мальорка» арендовала у «Ростова» Хаджикадунича

Источник: ФК "Мальорка"

Боснийский защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич на правах аренды перешел в «Мальорку», сообщает пресс-служба испанского клуба. 24-летний футболист будет выступать за «Мальорку» до конца нынешнего сезона. С марта 2022 года Хаджикадунич играл в аренде за шведский «Мальме».

Что в Европе

«Бешикташ» готов увеличить предложение по Баринову

Руководство «Бешикташа» готово улучшить предложение по полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову. Об этом сообщает «РБ Спорт». Согласно информации источника, турки готовы предложить около 5 млн евро, а также повысить зарплату самому Баринову. Ранее сообщалось, что «Бешикташ» не собирается платить «Локомотиву» более 4 млн евро, а хавбеку предлагают оклад в 1 млн евро.

Теперь же «Бешикташ» согласен платить 1,5 млн в год, а за счет бонусов зарплата может вырасти до 2 млн евро. Эта сумма эквивалентна той, которую полузащитник получает сейчас в «Локомотиве».

Не исключено, что турецкая сторона также предложит прописать в контракте процент от дальнейшей продажи футболиста. В ближайшее время данное предложение должно быть отправлено в московский клуб.

«Барселона» и «Атлетико» полностью согласовали трансфер Депая

Источник: AP 2022

Нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По информации журналиста, клубы полностью согласовали трансфер 28-летнего футболиста, который вскоре отправится в Мадрид для прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит от 3 до 4 млн евро. Контракт Депая с «матрасниками» будет рассчитан до лета 2028 года.

В Италии вернули главного тренера через 2 дня после увольнения

«Салернитана», выступающая в итальянской Серии А, объявила о возвращении Давиде Николы на пост главного тренера команды через два дня после его увольнения. Решение об отставке 49-летнего специалиста было принято на следующий день после разгромного поражения от «Аталанты» (2:8) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Я услышал тренера, который выразил готовность немедленно вернуться к работе со своей командой. Тренер сказал мне важные вещи о городе, болельщиках и о том, что он может дать команде. Я думаю, если ты не теряешь человека, то никогда не узнаешь, как сильно ты будешь скучать по нему. Я много думал о словах тренера и на благо клуба и игроков решил дать ему еще один шанс», — сказал президент «Салернитаны» Данило Иерволино, слова которого приводит клубная пресс-служба.

«Бавария» договорилась с «Боруссией» по поводу трансфера Зоммера

Источник: РИА "Новости"

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер в ближайшее время перейдет в «Баварию». Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки составит 8 млн евро + 1,5 млн в виде бонусов. Соглашение «Баварии» с голкипером будет рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

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