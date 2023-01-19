«Ростов» будет судиться с «Мальоркой» из-за перехода Хаджикадунича. Отправлен иск в ФИФА

«Неужели ситуация изменилась, и теперь игроков, у которых контракты с российскими командами, вновь берут в аренду в зарубежные клубы. Звоню в “Ростов”, спрашиваю, как они это сделали. Отвечают, что они этого не делали. Информация на сайте “Мальорки”, о том, что они взяли Денниса Хаджикадунича в аренду у “Ростова”, является ложью.



В межсезонье представители “Ростова” связывались с Хаджикадуничем и предлагали ему два варианта: либо он возвращается и играет за российский клуб, либо его продают. Деннис решил пойти третьим путём, который открыт для легионеров, имеющих контракты с российскими командами. Он воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с “Ростовом” без какой-либо компенсации. Он договорился с “Мальоркой”, и “Ростов” узнал об этом только из прессы. Хаджикадунич не уведомлял “Ростов” о том, что он собирается подписывать контракт с испанцами. “Ростов” будет судиться, он отправляет иск в ФИФА для того, чтобы была рассчитана компенсация, которую “Мальорка” должна заплатить им за переход Хаджикадунича», — сказал Гутцайт в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».