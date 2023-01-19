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18:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА победил «Оренбург» в товарищеском матче, Карраскаль был удален с поля

ЦСКА победил «Оренбург» в товарищеском матче со счетом 1:0.

ЦСКА
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Автором победного мяча в первом тайме стал полузащитник красно-синих Иван Обляков, который отличился на 13-й минуте.

По ходу второго тайма произошла потасовка между игроками обеих команд. В результате потасовки с поля были удалены игрок армейцев Хорхе Карраскаль и футболист оренбуржцев Кирилл Капленко.

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