ЦСКА победил «Оренбург» в товарищеском матче, Карраскаль был удален с поля
ЦСКА победил «Оренбург» в товарищеском матче со счетом 1:0.
ЦСКА
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ЦСКА победил «Оренбург» в товарищеском матче со счетом 1:0.
Автором победного мяча в первом тайме стал полузащитник красно-синих Иван Обляков, который отличился на 13-й минуте.
По ходу второго тайма произошла потасовка между игроками обеих команд. В результате потасовки с поля были удалены игрок армейцев Хорхе Карраскаль и футболист оренбуржцев Кирилл Капленко.