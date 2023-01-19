ЦСКА победил «Оренбург» в товарищеском матче, Карраскаль был удален с поля

Автором победного мяча в первом тайме стал полузащитник красно-синих Иван Обляков, который отличился на 13-й минуте.

По ходу второго тайма произошла потасовка между игроками обеих команд. В результате потасовки с поля были удалены игрок армейцев Хорхе Карраскаль и футболист оренбуржцев Кирилл Капленко.