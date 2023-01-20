«Торпедо» отказалось подписывать контракт с Дзюбой
Президент «Торпедо» Илья Геркус заяявил, что столичный клуб отказался от варианта с подписанием нападающего Артёма Дзюбы.
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Президент «Торпедо» Илья Геркус заяявил, что столичный клуб отказался от варианта с подписанием нападающего Артёма Дзюбы.
«Вопрос по Дзюбе закрыт. “Торпедо” рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — цитирует Геркуса РИА Новости.
По информации СМИ, больше вариантов в Российской премьер-лиге (РПЛ) у форварда нет. Если автозаводцы откажутся от контракта с Дзюбой, то футболист, вероятно, продолжит карьеру в клубе одной из арабских стран.
3 ноября 2022 года Дзюба разорвал контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.