Болгарский «Левски» выступил с заявлением об отмене матчей со «Спартаком» и «Уралом»

Эти встречи были запланированы на 22 и 31 января соответственно. Все указанные команды проводят сборы в Дубае (ОАЭ).

«Руководство ПФК “Левски” приняло окончательное решение о том, что плановые контрольные встречи со “Спартаком” (Москва) и “Уралом” не состоятся.



Решение по ним было принято с расчётом на максимально полную подготовку основной команды. Однако самым важным для нас остаётся единство клуба и болельщиков», — написано в заявлении на официальном сайте клуба.