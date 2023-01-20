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15:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» потребует от «Левски» неустойку за отказ от товарищеского матча на сборах

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что московский клуб потребует от «Левски» неустойку за отказ от товарищеского матча на сборах.

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Источник: ФК "Левски" (София)

— Со своей стороны «Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом за отказ от от игры, — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Сегодня, 20 января, «Левски» известил москвичей об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

Ранее болельщики «Левски» протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами.

RT со ссылкой на Sportal сообщал, что болгарский клуб рассматривал возможность сыграть товарищеские матчи с российскими командами в цветах украинского флага — в синих футболках и желтых шортах.

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