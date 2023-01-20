«Спартак» потребует от «Левски» неустойку за отказ от товарищеского матча на сборах

— Со своей стороны «Спартак» будет требовать от «Левски» выплаты неустойки, установленной матч-контрактом за отказ от от игры, — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Сегодня, 20 января, «Левски» известил москвичей об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

Ранее болельщики «Левски» протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами.