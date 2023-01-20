Игрок «Краснодара» Сперцян попал в сферу интересов «Фейеноорда»

В конце 2022 года появилась информация о том, что армянским игроком интересуется ПСВ.

«В Нидерландах Сперцяном интересуются только два клуба — ПСВ и “Фейеноорд”. Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом», — сказал источник, знакомый с ситуацией.