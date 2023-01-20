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18:44 (мск), источник: Sport24

Игрок «Краснодара» Сперцян попал в сферу интересов «Фейеноорда»

По информации Sport24, в борьбу за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна вступил «Фейеноорд».

Краснодар
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Источник: Sport24

В конце 2022 года появилась информация о том, что армянским игроком интересуется ПСВ.

«В Нидерландах Сперцяном интересуются только два клуба — ПСВ и “Фейеноорд”. Эти две команды рассматривают футболиста в качестве потенциального трансфера летом», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел за «быков» 21 матч, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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