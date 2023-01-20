Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» играть с «Пари НН»
Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Пари НН».
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Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Пари НН».
«Пари НН» должен был сыграть с командой из второй лиги Венгрии 18 января на сборе в Турции. У нижегородского клуба также была запланирована игра с болгарским «Ботевом».
По данным «Матч ТВ», причиной отказа «Тисакечке» от матча с «Пари НН» стал запрет со стороны венгерской федерации футбола. Аналогичный запрет на проведение товарищеской встречи поступил от президента «Ботева».