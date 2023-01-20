Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
21.01
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
21.01
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21.01
Верона
Лечче
Футбол. Зарубежный
21.01
Бохум
Герта
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Динамо
ЦСКА
21
2022
Химки
Сочи
02
2022
Оренбург
Краснодар
51
2022
Локомотив
Спартак
12
2022
Торпедо
Зенит
02
2022
Крылья Советов
Ростов
13
2022
Урал
Факел
20
2022
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:45 (мск), источник: Sports.Ru

Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» играть с «Пари НН»

Федерация футбола Венгрии запретила «Тисакечке» проводить товарищеский матч с «Пари НН».

Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sports.Ru

«Пари НН» должен был сыграть с командой из второй лиги Венгрии 18 января на сборе в Турции. У нижегородского клуба также была запланирована игра с болгарским «Ботевом».

По данным «Матч ТВ», причиной отказа «Тисакечке» от матча с «Пари НН» стал запрет со стороны венгерской федерации футбола. Аналогичный запрет на проведение товарищеской встречи поступил от президента «Ботева».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь