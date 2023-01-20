Бывший клуб Леонида Слуцкого может прекратить своё существование

По информации источника, потенциальным поводом для закрытия клуба может послужить то, что руководство голландской федерации футбола отказывается выдавать «Витессу» лицензию из-за проблем со стадионом. На данный момент боссы клуба официально не заключили договор аренды ни с одной ареной. Ранее домашним стадионом клуба из Арнема был «Гелредом», однако сейчас стороны не могут заключить договор об аренде.