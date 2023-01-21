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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Дзюба может продолжить карьеру в Китае

Нападающий Артём Дзюба продолжает поиски новой команды. Российский футболист может перебраться в чемпионат Китая, сообщает Calciomercato. Однако форвард желает продолжить карьеру в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 34-летний Дзюба может вернуться в чемпионат Турции. Также рассматриваются варианты с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Дзюба покинул петербургский «Зенит» в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», который покинул уже в ноябре, разорвав соглашение с командой. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провёл за турецкий клуб пять матчей.

Ранее форвард играл за «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

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