Источник: Дзюба может продолжить карьеру в Китае

Ранее сообщалось, что 34-летний Дзюба может вернуться в чемпионат Турции. Также рассматриваются варианты с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Дзюба покинул петербургский «Зенит» в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», который покинул уже в ноябре, разорвав соглашение с командой. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провёл за турецкий клуб пять матчей.