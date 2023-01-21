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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Стоило ли уезжать из России? Как дела у легионеров, покинувших РПЛ летом

Не все бывшие звёзды нашего чемпионата нашли себя в новых командах.

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

Многие зарубежные футболисты уехали из России весной прошлого года после февральских событий. Мы писали о том, как складывались их карьеры. Ещё целая группа иностранцев покинула РПЛ в межсезонье — летом 2022-го. Кто из этих игроков может сожалеть об отъезде из нашего чемпионата, а кто преуспел на новых местах?

Рассказываем, как дела у бывших легионеров топ-клубов нашего чемпионата.

Юри Алберто, «Коринтианс» (Бразилия)

Нападающий, купленный у «Интернасьонала» за € 25 млн, провёл в «Зените» менее полугода. Юри Алберто остался на родине и доиграл в «Коринтиансе» сезон-2022. Принял участие в 28 матчах, забил 11 голов и отдал две голевые передачи. «Коринтианс» занял четвёртое место в Серии А, дошёл до финала Кубка Бразилии (проиграл по пенальти «Фламенго) и до четвертьфинала Кубка Либертадорес (вылетел от того же “Фламенго”). В январе 2023-го руководство клуба из Сан-Паулу сделало всё, чтобы оставить нападающего в команде. “Зенит”, сохранив 50% прав на Юри Алберто, получил взамен Роберта Ренана, Ду Кейроса, часть прав на Ивана Куарежму и Густаво Мантуана, а также приоритетное право выкупа со скидкой восходящей звезды бразильского футбола Педро.

Ивелин Попов, «Левски» (Болгария)

После десяти лет выступлений в России за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи» Попов вернулся в Болгарию. Контракт легионера с «Сочи» истёк, и он стал свободным агентом. На прощание помог южному клубу добиться лучшего результата в истории: выиграть серебро РПЛ. Ивелин перешёл в «Левски» — соглашение 35-летнего полузащитника действует до лета 2024-го. В команде из Софии он игрок ротации. В этом сезоне провёл 16 матчей, но в основу попадал только девять раз. У Попова три гола и четыре голевые передачи. «Левски» пока лишь на шестом месте в чемпионате.

Источник: Футбольный клуб «Левски»

Фабиан Бальбуэна, «Коринтианс» (Бразилия)

Проведя всего год в «Динамо» (Бальбуэна переходил в московский клуб свободным агентом из «Вест Хэма»), парагваец отправился в Бразилию, где стал одноклубником Юри Алберто. Сыграл за «Коринтианс» 21 матч во второй части сезона-2022 и стал автором трёх голов. Был основным центральным защитником, но в некоторых встречах Серии А оставался в запасе, так как «Коринтианс» наигрывал для «Зенита» Роберта Ренана. «Динамо» ждёт возвращения Бальбуэны летом 2023-го, правда, у самого парагвайца, кажется, иные планы. К нему есть интерес в Бразилии и Испании.

Гильермо Варела, «Фламенго» (Бразилия)

Ещё один легионер, сбежавший из России в Бразилию. Варела приостановил договор с «Динамо», за которое выступал июля 2021-го, когда перешёл из «Копенгагена» за € 1 млн. Уругваец подписал контракт с «Фламенго», но игроком основы в команде из Рио-де-Жанейро не стал. Вышел на поле всего шесть раз (с первых минут — три).

Гильермо выиграл Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии, вот только в этих турнирах «Фламенго» справился без его помощи. Финалы Варела вообще пропустил из-за повреждения. В ноябре-декабре уругваец сыграл на ЧМ-2022, а в январе «Фламенго» объявил о подписании предварительного контракта с экс-динамовцем до 2026 года, ведь летом игрок получит статус свободного агента.

Источник: Футбольный клуб «Фламенго»

Никола Моро, «Болонья» (Италия)

«Динамо» в августе отдало хорватского полузащитника в аренду «Болонье» за € 1,5 млн. При этом итальянский клуб получил право выкупа Моро. Покупали же бело-голубые Николу двумя годами ранее за € 8,5 млн. До ноября хорват почти не играл, так что появились слухи о его возможном возвращении в «Динамо». «Болонья» подписывала центрхава по инициативе Синиши Михайловича, а новый тренер Тьяго Мотта не доверял экс-динамовцу. Но в последнее время Моро стал получать практику: у Николы восемь матчей (в основе — четыре) и один голевой пас. «Болонья» — середняк Серии А, занимает 11-е место.

Себастьян Шиманьски, «Фейеноорд» (Нидерланды)

Польский полузащитник тоже отдан в аренду с опцией выкупа, но в чемпионат попроще. «Фейеноорду» услуги Шиманьского обошлись в € 2 млн за год. Выкупить Себастьяна голландцы могут, по разным данным, за € 10−11 млн. Это в два раза больше, чем «Динамо» в своё время заплатило за поляка «Легии» (€ 5,5 млн). У полузащитника хороший сезон. Шиманьски набрал 7+4 по системе «гол+пас» в 21 матче, получил место в сборной на ЧМ-2022. «Фейеноорд» — лидер Эредивизии, опережает «Аякс» и ПСВ на пять очков.

Клинтон Н’Жье, «Сивасспор» (Турция)

Камерунский вингер, прямо скажем, не был важной фигурой для «Динамо». Его уход свободным агентом в «Сивасспор» вряд ли расстроил болельщиков так, как трансферы Моро и Шиманьского. Клуб и игрок расторгли контракт по взаимному согласию. Между тем переходил Н’Жье в «Динамо» тремя годами ранее за € 6 млн. В «Сивасспоре», занимающем 17-е место в Суперлиге (это зона вылета), Клинтон чаще попадает в основу. Он сыграл 24 матча, с первых минут — 13. Забил три мяча и сделал три результативные передачи. На днях получил травму мышцы бедра.

Хёрдур Магнуссон, «Панатинаикос» (Греция)

После четырёх лет в ЦСКА исландский защитник покинул Россию свободным агентом. В июле ходили слухи, что Магнуссон может подписать новый контракт с армейцами, однако стороны не договорились по деньгам, и Хёрдур принял предложение «Панатинаикоса». В прошлом сезоне исландец почти не играл, поскольку залечивал тяжёлую травму, а в нынешнем провёл 16 матчей (все в основе) и забил один гол. Но последние три игры Магнуссон пропустил из-за повреждения голени. «Панатинаикос» лидирует в чемпионате Греции — последнее золото клуб брал в 2010-м.

Яка Бийол, «Удинезе» (Италия)

Бийол на удивление здорово раскрылся на позиции центрального защитника, причём оказался настолько хорош, что неожиданно закрепился в основе «Удинезе». В нынешнем сезоне словенец принял участие в 15 матчах (все в стартовом составе) и забил два гола «Интеру» и «Вероне». Итальянский клуб выкупил Яку у ЦСКА за € 4 млн, тогда как сами армейцы четырьмя годами ранее заплатили за Бийола в десять раз меньше — € 400 тыс. «Удинезе» находится на достаточно высоком восьмом месте в Серии А. Тем не менее последние три матча со словенцем в составе проиграл.

Жан-Филипп Гбамен, «Трабзонспор» (Турция)

Гбамен был арендован ЦСКА у «Эвертона», но не убедил руководство московского клуба настолько, чтобы его захотели выкупить. Ивуариец вернулся в Англию, а летом его снова отправили в аренду, в «Трабзонспор». В нынешнем сезоне у опорного полузащитника 18 матчей, однако в основе только 12. Жан-Филипп не выглядит незаменимой фигурой. «Трабзонспор» занимает шестое место в чемпионате Турции, а в Лиге Европы финишировал третьим в группе с «Ференцварошем», «Монако» и «Црвеной Звездой», так что продолжит евросезон в плей-офф Лиги конференций.

Юсуф Языджи, «Трабзонспор» (Турция)

Языджи оставил более яркий след в ЦСКА, но московскому клубу не удалось договориться с «Лиллем» о выкупе турецкого легионера после аренды. Французы так и не продали Юсуфа: атакующий полузащитник вернулся на правах аренды в родной «Трабзонспор». Очевидно, болельщики этого клуба ждали, что Языджи, как и раньше, будет блистать в составе бордово-синих, а получается пока совсем по-другому. Юсуф сыграл лишь 11 матчей, с первых минут выходил всего четыре раза. На его счету два гола в одной кубковой встрече. Ни в Суперлиге, ни в Лиге Европы он не отличался.

Чидера Эджуке, «Герта» (Германия)

Для ЦСКА было неприятным сюрпризом решение Эджуке приостановить контракт и уехать в «Герту». Нигериец, по его словам, собирался продолжать карьеру в московском клубе, которому стоил € 11,5 млн. Выступление в Германии оказалось непростым испытанием для вингера. В этом сезоне Чидера сыграл 16 матчей (в основе — девять) и пока не забил ни одного мяча. У него три голевых паса, которые, что любопытно, он сделал в трёх турах Бундеслиги подряд в сентябре-октябре. Сандро Шварц как будто разочаровывается в Эджуке: пять из шести последних матчей нигериец начинал на скамейке. Шансы остаться в «Герте» после лета 2023-го снижаются.

Алексис Бека-Бека, «Ницца» (Франция)

Трансфер Бека-Бека — один из немногих действительно успешных при прежнем руководстве «Локомотива». По данным Transfermarkt, полузащитника купили у «Кана» за € 6 млн, а ровно через год продали в «Ниццу» за € 12 млн. Судя по цене, во французском клубе всерьёз рассчитывали на экс-игрока олимпийской сборной. Но пока Алексис не стал основным в «Ницце». После перехода он сыграл 14 матчей за новую команду, а с первых минут только четыре. Забил один гол. «Ницца» идёт десятой в Лиге 1 и пробилась в плей-офф Лиги конференций, выиграв группу с «Партизаном», «Кёльном» и «Словацко».

Ян Кухта, «Спарта» (Чехия)

Чешский форвард задержался в «Локомотиве» всего на полгода. В январе 2022-го его приобрели у «Славии» за € 5 млн, а в июле отдали в аренду «Спарте» за € 1 млн. У пражан есть опция выкупа Кухты (ещё за € 4 млн). Причиной скорого отъезда Яна из России называли не политику, а семейные обстоятельства. В чешской лиге, как и ранее в РПЛ, Кухта влип в скандал с нанесением умышленной травмы сопернику — заработал дисквалификацию на пять туров. В остальном играет стабильно, но не слишком результативно: в 14 матчах за «Спарту» набрал 4+3. С середины октября вообще не забивал.

Источник: Футбольный клуб «Спарта»

Максимилиано Кофрие, «Клермон» (Франция)

Бельгийский защитник был неоднозначной фигурой в «Спартаке», а Гильермо Абаскалю просто не пригодился. Кофрие отдали в аренду «Клермону», хотя он не стремился уехать из России. До лета Максимилиано будет выступать во Франции, а будущее центрбека зависит от его игры. «Спартак», очевидно, постарается вернуть потраченные на трансфер легионера € 2,5 млн. Кофрие, как правило, выходит в основе новой команды: у жёсткого разрушителя 13 матчей (все с первых минут), пять жёлтых карточек и одна красная. «Клермон» выступает неплохо — занимает восьмое место в Лиге 1.

Самуэль Жиго, «Марсель» (Франция)

Жиго, напротив, был лидером обороны «Спартака». Но его и покупали в Бельгии в своё время за большие деньги (€ 8 млн), и ушёл француз в более сильный клуб Лиги 1, нежели Кофрие. «Марсель» ещё в январе 2022-го забрал себе права на Самуэля за € 500 тыс. С лета Жиго сражается за провансальцев. Сыграл 18 матчей чемпионата Франции и Лиги чемпионов (в основе — 14), забил два мяча и сделал две голевые передачи. Заработал уже два удаления. «Марсель» на третьем месте в Лиге 1, а в группе ЛЧ с «Тоттенхэмом», «Айнтрахтом» и «Спортингом» финишировал последним.

Анатолий Романов

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