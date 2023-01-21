Стало известно, почему болгарский «Левски» отказался играть с российскими клубами

«Контрольный матч с “Левски” в Дубае не состоится. Он отменён по не зависящим от “Урала” обстоятельствам. Игра должна была пройти на тренировочном сборе 31 января, однако болгарская команда уведомила нас о том, что матч не состоится. В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется “из-за общественного давления на “Левски”, прежде всего со стороны болельщиков”.



Команда из Софии просит с пониманием отнестись к её решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с “Уралом” на футбольном поле в будущем», — говорится в официальном заявлении «Урала».