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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, почему болгарский «Левски» отказался играть с российскими клубами

Футбольный клуб «Урал» в своём уведомлении об отмене товарищеского матча с болгарским «Левски» раскрыл причины отказа болгар от игры с российскими клубами.

ЛевскиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков болгарской команды.

«Контрольный матч с “Левски” в Дубае не состоится. Он отменён по не зависящим от “Урала” обстоятельствам. Игра должна была пройти на тренировочном сборе 31 января, однако болгарская команда уведомила нас о том, что матч не состоится. В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется “из-за общественного давления на “Левски”, прежде всего со стороны болельщиков”.

Команда из Софии просит с пониманием отнестись к её решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с “Уралом” на футбольном поле в будущем», — говорится в официальном заявлении «Урала».

Ранее «Левски» сообщил об отмене товарищеских матчей с московским «Спартаком» 22 января и «Уралом» 31 января.

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