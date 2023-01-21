«Зенит» разыграет Lada среди болельщиков, оформивших Fan ID

«Мы подготовили специальную программу. В феврале мы ее запустим. Назовем ее не бонусами, а разнообразными “коврижками”. Одна из них уже была объявлена — возможность получить машину Lada (в ноябре 2022 года “АвтоВАЗ” стал партнером “Зенита” — прим.). Это не единственная “коврижка”, они будут многочисленными и разнообразными.



Думаю, что она должна привлечь болельщиков. Верю, что те, кто по-настоящему любят футбол и болеют за “Зенит”, обязательно оформят карту болельщика. Тем более в рамках той программы, которую мы предложим нашим болельщикам», — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.