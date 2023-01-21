Топ-10 российских свободных агентов. Похоже, кому-то придётся заканчивать

Зимнее трансферное окно в России откроется 26 января, но это не мешает клубам уже сейчас подписывать новичков. На рынок свободных агентов пока никто особого внимания не обращает, хотя здесь есть к кому присмотреться.

Артём Дзюба, нападающий, 34 года

В ноябре форвард расторг контракт с «Адана Демирспор». В Турции у Дзюбы не получилось: всего один гол в пяти матчах. С тех пор вокруг него масса слухов, но конкретных предложений нет. Известно, что нападающий через доверенных лиц предложил свои услуги «Пари НН», но там его не ждут.

С Дзюбой лично у меня диалога не было, но были люди, которые позвонили в клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звёздный игрок, но уже возрастной. Никаких переговоров с Артёмом не было и не будет. Равиль Измайлов генеральный директор «Пари НН»

Скорее всего поиск нового клуба для Дзюбы затянулся из-за его финансовых требований. Возможно, скоро он всё-таки найдёт команду, которая сможет их удовлетворить. Не исключено, что вернётся в Турцию — ранее писали об интересе «Сивасспора».

Никита Хайкин, вратарь, 27 лет

31 декабря у россиянина истёк контракт с «Будё-Глимт». За норвежский клуб Хайкин сыграл 131 матч, взял два чемпионства в Норвегии и впервые получил вызов в сборную России. Кипер считает, что перерос этот уровень, и ищет клуб посильнее. В ноябре к Никите был интерес со стороны «Эвертона», а сейчас его рассматривает «Маккаби» из Хайфы. Вряд ли это предел амбиций вратаря. Его мечта — АПЛ.

Дамьен Ле Таллек, полузащитник, 32 года

13 января натурализованный француз покинул «Торпедо». В сезоне-2022/2023 Ле Таллек сыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. «Торпедо» приняло решение не брать игрока на первый сбор в Тамбов, а уже сейчас попрощаться с ним. Очевидно, что найти новый клуб в РПЛ опорнику будет непросто.

Денис Глушаков, полузащитник, 35 лет

9 января Глушаков покинул «Химки» после медосмотра. Клуб выбрал другой вектор развития, и стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Если в «Урале», «Оренбурге», «Пари НН» и «Факеле» отвергли интерес к полузащитнику, то президент «Торпедо» Илья Геркус не стал ничего комментировать. Возможно, это и есть один из вариантов, о которых говорил Глушаков. В этом сезоне Денис сыграл 19 матчей за «Химки» в чемпионате и Кубке России и отметился голом и результативной передачей.

Мы только пообщались с Садыговым, а на следующий день уже звонили из двух клубов. Посмотрим, время есть. Без команды точно не останусь, играть буду. Было время, когда я три месяца тренировался без клуба, а потом выходил и забивал, приносил пользу, давал результат. Денис Глушаков экс-полузащитник «Химок»

Игорь Смольников, защитник, 34 года

Трёхкратный чемпион России в четвёртый раз за два с половиной года вышел на рынок свободных агентов. После «Зенита» Смольников по сезону отыграл в «Краснодаре» и «Арсенале», а в «Торпедо» задержался лишь на полгода. Защитник выходил на поле с первых минут, дважды был капитаном, а в матче с ЦСКА отметился результативным пасом на победный гол. Эта победа остаётся единственной для «Торпедо» в 17 турах РПЛ. Смольников расторг контракт по обоюдному согласию сторон, о чём главный тренер Андрей Талалаев узнал от президента клуба. Защитник нашёл команду получше?

Хазбулат Хамхоев, вратарь, 29 лет

Экс-игрок махачкалинского «Динамо» ещё не был в РПЛ. В первой части сезона-2022/2023 Хамхоев сыграл 15 матчей в Первой лиге (шесть — «на ноль») и пропустил 12 мячей. Всего за «Динамо» вратарь провёл 66 игр, из которых 38 — «на ноль». Большую часть карьеры Хамхоев выступал за «Ангушт» во Второй лиге (162 матча).

Александр Кахидзе, защитник, 23 года

С июля 2020 года Кахидзе выступал за «Велес». С тех пор правый защитник провёл 87 матчей, а в этом сезоне лишь в семи играх из 18 вышел с первых минут. До перехода в «Велес» футболист выступал за липецкий «Металлург». Кроме того, Кахидзе пробовал силы в испанском «Монтаньесе», где пробыл год.

Виталий Лысцов, защитник, 27 лет

Летом-2022 центральный защитник покинул «Локомотив». С тех пор он без клуба. В прошлом сезоне Лысцов выступал за «Ахмат» и отметился суперголом в ворота «Ростова». За последние три с половиной года воспитанник железнодорожников сыграл всего в 30 матчах. Дефицит игровой практики осложняет поиск нового места работы.

Иван Новосельцев, защитник, 31 год

Новосельцев ещё не в том возрасте, когда обычно завершают карьеру, но, кажется, всё к этому идёт. Летом защитник остался без клуба и перешёл в медийную команду «10 is 10», основанную юмористом Азаматом Мусагалиевым. Что касается профессионального футбола, то в сезоне-2021/2022 Иван сыграл 16 раз за тульский «Арсенал» во всех соревнованиях и забил один мяч. После травмы колена, а затем двух выходов в старте Новосельцев был отстранён от тренировок с основой и переведён в дубль президентом клуба Гурамом Аджоевым. Летом защитник отказался от перехода в «ЧФР Клуж».

Евгений Башкиров, полузащитник, 31 год

Экс-игрок «Томи», «Крыльев Советов» и «Рубина» сидит без дела с апреля 2022 года. В польском «Заглембе» он был на хорошем счету, но после травмы пропустил почти семь месяцев и оказался не нужен клубу (возможно, вмешалась в том числе и политика). Осенью Башкиров тренировался с «Санта-Коломой» из Андорры, которую тренирует Дмитрий Черышев, но там не задержался.

Башкиров не вернулся в «Санта-Колому». Он подошёл ко мне, сказал, что проблема с документами, которые ему нужно было собирать. Задал ещё какие-то вопросы. Мы ему сказали: «Жень, подумай хорошенько и потом принимай решение». Он решил, что уходит из команды. И всё, освободил квартиру, которую мы ему снимали. Я с ним потом виделся где-то дней через пять, он ждал документы и всё ещё находился здесь. А потом мы его не видели и не слышали. Дмитрий Черышев главный тренер «Санта-Коломны»