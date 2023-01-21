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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Челси».

Ливерпуль
ЧелсиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Англия 2022/2023
Тур 21, 21.01.2023, 15:30

Ливерпуль0Челси0

Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 15:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Конате, Тьяго, Милнер, Кейта, Гакпо, Салах, Эллиотт, Робертсон, Байчетич.

«Челси»: Аррисабалага, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Кукурелья, Холл, Жоржиньо, Маунт, Галлахер, Зиеш, Хаверц.

В 2022 году команды встречались трижды. В матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью — 2:2. Соперники играли в финалах Кубка английской лиги и Кубка Англии. Оба раза «Ливерпуль» выигрывал в серии пенальти, а игровое время матча заканчивалось безголевой ничьей. Встреча первого круга текущего сезона АПЛ была перенесена.

«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 28 очков. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав столько же баллов. Лидирует «Арсенал» (47).

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