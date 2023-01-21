«Ливерпуль» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 15:30 мск.

В 2022 году команды встречались трижды. В матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью — 2:2. Соперники играли в финалах Кубка английской лиги и Кубка Англии. Оба раза «Ливерпуль» выигрывал в серии пенальти, а игровое время матча заканчивалось безголевой ничьей. Встреча первого круга текущего сезона АПЛ была перенесена.