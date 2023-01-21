«Ливерпуль» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ
В матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Челси».
В матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Челси».
Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 15:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Конате, Тьяго, Милнер, Кейта, Гакпо, Салах, Эллиотт, Робертсон, Байчетич.
«Челси»: Аррисабалага, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Кукурелья, Холл, Жоржиньо, Маунт, Галлахер, Зиеш, Хаверц.
В 2022 году команды встречались трижды. В матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью — 2:2. Соперники играли в финалах Кубка английской лиги и Кубка Англии. Оба раза «Ливерпуль» выигрывал в серии пенальти, а игровое время матча заканчивалось безголевой ничьей. Встреча первого круга текущего сезона АПЛ была перенесена.
«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 28 очков. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав столько же баллов. Лидирует «Арсенал» (47).