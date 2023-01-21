«Ахмат» объявил о подписании контракта с Гбамбле
Ивуарийский полузащитник Нене Гбамбле стал футболистом «Ахмата», сообщается в официальном Telegram-канале грозненского клуба.
Ахмат
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Ивуарийский полузащитник Нене Гбамбле стал футболистом «Ахмата», сообщается в официальном Telegram-канале грозненского клуба.
Контракт с 20-летним атакующим полузащитником рассчитан на три с половиной года.
Ранее о трансфере Гбамбле в «Ахмат» РИА Новости сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк.
Гбамбле выступал за «Целе» с февраля 2022 года и провел за словенскую команду 23 матча, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.