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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» разгромил «Бунедкор» в товарищеском матче

Сегодня, 21 января, состоялся товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и узбекский «Бунёдкор».

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Источник: ФК "Ростов"

Игра началась в 16:30 мск. «Ростов» одержал победу со счётом 4:0.

На второй минуте Николай Комличенко открыл счёт. На восьмой минуте Даниил Уткин удвоил преимущество «Ростова». На 76-й минуте Егор Голенков забил третий гол, а спустя шесть минут Дмитрий Полоз установил окончательный счёт в матче.

«Бунёдкор» является пятикратным чемпионом Узбекистана. В 2008—2010 годах за клуб выступал известный бразильский игрок Ривалдо.

Ростовчане завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 балла. В первом матче РПЛ после зимней паузы «Ростов» встретится с «Локомотивом» 4 марта.

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