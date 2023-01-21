«Ростов» разгромил «Бунедкор» в товарищеском матче

На второй минуте Николай Комличенко открыл счёт. На восьмой минуте Даниил Уткин удвоил преимущество «Ростова». На 76-й минуте Егор Голенков забил третий гол, а спустя шесть минут Дмитрий Полоз установил окончательный счёт в матче.