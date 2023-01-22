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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Китай ждал Дзюбу почти пять лет. Сейчас Артём ближе всего к переезду в Поднебесную

Но теперь российскому нападающему дадут совсем другие деньги.

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Источник: Чемпионат.com

Артём Дзюба продолжает исполнять роль Неуловимого Джо на футбольном рынке. Казалось, экс-капитана сборной России поймало в свои трансферные сети «Торпедо», но в тот момент, когда нападающий уже чуть ли не заносил ручку над контрактом с московским клубом, возвращение 34-летнего игрока в РПЛ отменилось. Спасать чёрно-белых от вылета будут другие голеадоры. Эту новость подтвердил главный инициатор приглашения Дзюбы в «Торпедо» Илья Геркус, сообщивший, что «вопрос закрыт». Артём по-прежнему свободный агент — уже два с половиной месяца!

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Возможно, и к лучшему, что Дзюба не попал в «Торпедо». Если бы у Артёма не получилось в составе аутсайдера РПЛ, как ранее в «Адана Демирспор», это был бы приговор карьере одного из самых значимых российских футболистов последних лет. А проблемы действительно могли возникнуть, если вспомнить слова главного тренера московской команды Андрея Талалаева, который несколько месяцев назад объяснял, почему у него в «Ахмате» не играет Гамид Агаларов: «У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники».

Теперь у Дзюбы, по слухам, остались варианты только в Азии — Саудовской Аравии и ОАЭ. Побороться с Криштиану Роналду за звание лучшего бомбардира лиги было бы, конечно, интересным приключением для экс-капитана сборной России. В карьере наступил этап, когда не стоит воротить нос от слов «Аль-Иттифак» или «Абха». Но не исключено, что Артём пойдёт другим путём. По информации Calciomercato, он получил предложение из Китая!

Китайцы вспомнили о Дзюбе, которого вроде как очень хотели заполучить после лучшего турнира в карьере нападающего — ЧМ-2018. Сам Артём рассказывал об этом год спустя: «Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня… Было царское предложение оттуда? Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами — и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели». Тогда Дзюба всё же остался в России, разменяв девять миллионов на десять трофеев в «Зените» (включая четыре чемпионских титула).

Вероятно, Дзюба рассуждал, как многие игроки на пике карьеры: в Китай за деньгами ещё успею поехать. Но его бывшие одноклубники Халк, Аксель Витсель и некоторые другие звёзды поступили мудрее с точки зрения использования футбола как бизнеса — взяли то, что им давали «здесь и сейчас». Кто считал, что золотой ручеёк в Китае ещё долго не иссякнет, глубоко ошибся. Власти ввели полоток зарплат в местном футболе (в том числе ограничили годовой доход легионеров € 3 млн), запретили упоминания спонсоров в названиях клубов и ввели серьёзные наказания за нарушение финансовых правил.

Источник: Чемпионат.com

Звёзды побежали из Китая — быстрее, чем Халк в контратаку! И теперь, если Дзюба окажется в Поднебесной, то будет играть не против Паулиньо и Робиньо, Пато и Тевеса, Лавесси и Маскерано, Захави и Арнаутовича, Гамшика и Карраско (все эти люди выступали в китайском чемпионате). Не против Халка и Витселя. Артём не найдёт в местной Суперлиге соперника уровня Роналду. Её самый дорогой футболист оценивается всего в € 8 млн — это один из последних застрявших в Китае топ-мастеров, доигрывающий экс-хавбек «Челси» и сборной Бразилии Оскар.

У Суперлиги поменялись главные герои. «Гуанчжоу Эвергранд», доминировавший в 2010-х (восемь чемпионских титулов и две азиатские Лиги чемпионов), уже без имени спонсора в названии вылетел из элиты по итогам сезона-2022. Последний чемпион старой эры «Цзянсу Сунин» вообще прекратил существование. Правда, «Шанхай СИПГ», приютивший когда-то Халка, пока держится: финишировал с Оскаром в составе на четвёртом месте. Обладателем золота сезона-2022 стал «Ухань Фри Таунс», который существует всего 10 лет и ещё три года назад выступал в третьем дивизионе.

В июле 2022-го появлялась информация, что Дзюба отказался от предложения из Китая в размере $ 2 млн. Очевидно, максимум на те же деньги Артём может рассчитывать в Поднебесной и сейчас. То есть на сумму, почти в пять раз меньшую, нежели в 2018-м. Это приблизительно столько же, сколько он получал в Турции. И это точно больше, чем Дзюбе предложат в РПЛ.

Анатолий Романов

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