В Госдуме обвинили Смолова и Мамаева в уклонении от мобилизации

Журова обвинила игроков в уклонении от мобилизации и осудила идею создать школу за границей. «Если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Правильнее потратить на наших детей», — добавила она.

21 января футболиста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщили об открытии академии в Дубае. Смолов на данный момент выступает в составе московского «Динамо». Мамаев находится в статусе свободного агента. В сезоне-2021/2022 хавбек выступал за «Химки».