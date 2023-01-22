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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме обвинили Смолова и Мамаева в уклонении от мобилизации

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала российских футболистов Федора Смолова и Павла Мамаева, объявивших об открытии собственной академии в ОАЭ. Ее слова приводит «Говорит Москва».

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Журова обвинила игроков в уклонении от мобилизации и осудила идею создать школу за границей. «Если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Правильнее потратить на наших детей», — добавила она.

21 января футболиста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщили об открытии академии в Дубае. Смолов на данный момент выступает в составе московского «Динамо». Мамаев находится в статусе свободного агента. В сезоне-2021/2022 хавбек выступал за «Химки».

31 октября вратарь клуба Российской премьер-лиги РПЛ «Торпедо» Александр Довбня рассказал о походе в военкомат после получения повестки. «Пришла повестка в клуб — сходил туда. Данные сверили, и все. [В военкомат] ходил, данные проверили. Нормально все», — заявил игрок и предложил больше не разговаривать на эту тему.

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