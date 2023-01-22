Из «Ростова» бегут игроки! Трансферы недели РПЛ, которые вы могли упустить

Зимнее трансферное окно в России откроется 26 января, но клубы уже оформляют сделки, чтобы предсезонные сборы начать с новыми игроками. В последнюю неделю активнее всех работал «Ростов», который отпустил в аренду двух легионеров.

Армин Гигович, из «Ростова» в «Мидтьюлланн» в аренду

31 декабря швед вернулся из аренды в «Оденсе» и через две недели отправился в новую. В сезоне-2022/2023 Армин Гигович сыграл 10 матчей во всех турнирах и отметился голом в ворота «Силькеборга» в чемпионате Дании.

Что касается «Мидтьюлланна», где полузащитник проведёт полгода, то там его ждёт конкуренция за место в составе с экс-футболистом «Краснодара» Кристоффером Олссоном.

Деннис Хаджикадунич, из «Ростова» в «Мальорку» в аренду

Почти весь 2022 год 24-летний центральный защитник провёл в «Мальмё». Там он сыграл 39 матчей, отметился забитым мячом и стал обладателем Кубка Швеции. Несколько дней назад Деннис Хаджикадунич отправился в аренду в «Мальорку» на полгода, в Испании он будет выступать под пятым номером. Правда, «Ростов» направит судебный иск в ФИФА с целью получения компенсации за переход боснийца, о чём сообщил комментатор Роман Гутцайт.

«Неужели ситуация изменилась, и теперь игроков, у которых контракты с российскими командами, вновь берут в аренду в зарубежные клубы? Звоню в “Ростов”, спрашиваю, как они это сделали. Отвечают, что они этого не делали. Информация на сайте “Мальорки” о том, что они взяли Денниса Хаджикадунича в аренду у “Ростова”, является ложью.

В межсезонье представители «Ростова» связывались с Хаджикадуничем и предлагали ему два варианта: либо он возвращается и играет за российский клуб, либо его продают. Деннис пошёл третьим путём, который открыт для легионеров, имеющих контракты с российскими командами. Он воспользовался правом ФИФА приостановить контракт без какой-либо компенсации. Футболист договорился с «Мальоркой», и «Ростов» узнал об этом только из прессы. Хаджикадунич не уведомлял дончан, что собирается подписывать контракт с испанцами. «Ростов» будет судиться, он отправляет иск в ФИФА для того, чтобы была рассчитана компенсация, которую «Мальорка» должна заплатить им за переход Хаджикадунича«, — сказал Гутцайт в видео на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.

Мухаммад Султонов, из «Торпедо» в «Родину» свободным агентом

30-летний вингер не смог перенести свою результативность из Первой лиги в РПЛ. В розыгрыше-2021/2022 Мухаммад Султонов оформил 15+12 в 30 матчах Первой лиги. В этом сезоне у него всего одна результативная передача в 12 играх (чемпионат + Кубок). Кроме того, хавбек потерял место в стартовом составе.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, и теперь полузащитник будет поднимать «Родину» из нижней части таблицы Первой лиги. Там он встретится с другими экс-игроками «Торпедо» — Владиславом Адаевым и Амуром Калмыковым.

Кристиян Бистрович, из ЦСКА в «Фортуну» в аренду

За пять лет в ЦСКА хорват съездил в аренду в «Касымпашу», «Фатих Карагюмрюк» и «Лечче». Только в Турции Кристиян Бистрович был игроком старта.

КРИСТИЯН БИСТРОВИЧ (В ЦЕНТРЕ) | Источник: Чемпионат.com

Что касается последнего клуба, то полузащитник договорился с итальянской командой о досрочном прекращении аренды и перешёл в «Фортуну» из Ситтарда на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Новая команда Бистровича выступает в чемпионате Нидерландов и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Олег Дмитриев, из «Факела» в «Родину» свободным агентом

Атакующий полузащитник сыграл 21 матч за «Факел» в этом сезоне во всех турнирах. Олег Дмитриев был капитаном и одним из старожилов команды. Он расторг контракт с клубом по обоюдному согласию и подписал соглашение с «Родиной» до лета 2024 года.

«Полузащитник Олег Дмитриев покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Олег, спасибо за тот вклад, который ты внёс в развитие команды. Ведь три с половиной сезона, 108 матчей в футболке “Факела” — это по-настоящему значимо. Двери клуба всегда для тебя открыты», — попрощалась с игроком пресс-служба «Факела».

Нене Гбамбле, из «Целе» в «Ахмат» свободным агентом

Ивуарийский вингер подписал с грозненским клубом контракт до лета 2026 года. Нене Гбамбле начал европейскую карьеру в донецком «Олимпике», но уже во время первого сезона перешёл в «Целе».

Там 20-летний полузащитник сыграл 22 матча и отметился тремя голами и тремя ассистами. Агент футболиста — Дмитрий Селюк, поэтому неудивительно, что игрок перешёл в российский клуб.

Александр Павловец, из «Оренбурга» в «Ламию» в аренду

Белорусский защитник уехал в греческую Суперлигу. Там Александр Павловец будет выступать за один из клубов-аутсайдеров до конца сезона. В этом розыгрыше центральный защитник сыграл 12 матчей, забил два гола в Кубке России и 11 раз оставался в запасе.

Большую часть карьеры Александр Павловец провёл в чемпионате Беларуси — 128 игр, там у него было четыре забитых мяча и две голевые передачи. На родине защитник стал чемпионом, дважды выиграл Суперкубок Беларуси и один раз Кубок страны.

Гирано Керк, из «Локомотива» в «Антверпен» в аренду

До конца этого сезона нидерландец будет играть за бельгийский клуб на правах платной аренды. По информации Voetbal Zone, «Локомотив» отдал Гирано Керка в аренду без права выкупа. Из уважения к клубу полузащитник не стал пользоваться правом приостановить контракт, предоставленным ФИФА.

Отмечается, что Керк отправился в аренду ради игровой практики, так как конкуренция в «Локомотиве» сейчас будет слишком высокой. В 17 матчах чемпионата России этого сезона он забил два гола и сделал один ассист.