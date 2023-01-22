Виктор Гусев ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером в истории российского футбола

«Лучший тренер в истории российского футбола — Олег Романцев. Посмотрите на титулы “Спартака” в девяностые годы. Лучший тренер — это тренер чемпионов. Единственное доказательство класса тренера. Да, он может быть примитивный, потому что у каждого тренера в клубах были разные футболисты. Но единственный правильный критерий — победы и титулы. Тренеры тоже так говорят», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.