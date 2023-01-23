Изидор не перейдет в «Шальке», Баринова не будет в «Бешикташе», «Реал» хочет звезду «Наполи»

Баринов не нужен «Бешикташу»

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в интервью «СЭ» сообщил, что российский полузащитник не перейдет в турецкий клуб.

«Мы не заинтересованы в этом игроке. Я уже говорил, что мы никогда не были заинтересованы в Баринове. Мы ищем футболиста в Турции, здесь много хороших игроков. Баринов нам не нужен», — сказал Чеби «СЭ».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб был готов заплатить «Локомотиву» за Баринова не больше четырех миллионов евро, однако московский клуб запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив».

Изидора не будет в «Шальке»

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал «СЭ» информацию о том, что игрок может перейти в «Шальке» на правах аренды до конца сезона.

«Изидор может уйти в аренду в “Шальке”? Не думаю, что аренда сейчас возможна», — сказал Лакруа.

22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Дзаньоло уйдет из «Ромы»?

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о будущем полузащитника Николо Дзаньоло.

«Николо Дзаньоло хочет покинуть клуб. Он сделал запрос о трансфере. Но я не уверен, что это произойдет. Предложения по нему недостаточно хороши. Думаю, он останется в команде», — приводит слова тренера Football Italia.

Ранее 23-летний хавбек отказался продлевать контракт с «Ромой», который рассчитан до лета 2024 года. Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Дюмфрис попал в сферу интересов «Челси»

По информации 90min, «Челси» провел переговоры с «Интером» о возможном переходе защитника Дензела Дюмфриса. Как сообщает источник, чтобы заполучить нидерландца, английскому клубу придется заплатить около 40 миллионов евро. В числе претендентов на 26-летнего игрока сборной Нидерландов также называются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Осимхен может перейти в «Реал»

По информации El Nacional, форвард «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Реале». В испанском клубе рассматривают 24-летнего нападающего в качестве замены 36-летнему Кариму Бензема. «Реал» готов заплатить «Наполи» 60 миллионов евро за трансфер игрока сборной Нигерии.

Отмечается, что неаполитанцы не намерены продавать Осимхена дешевле, чем за 80 миллионов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне за клуб серии А он провел 19 матчей, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Хаверц — в «Баварии»?

По информации журналиста Sky Sports Germany Флориана Плеттенберга, «Бавария» заинтересована в подписании нападающего «Челси» Кая Хаверца. Руководство мюнхенской команды связалось с «синими» и запросило информацию о возможном трансфере игрока немецкой сборной.