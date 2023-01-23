Владимир Писарский забил гол дальним ударом в девятку во время товарищеского матча

26-летний Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в начале января 2023 года, первую половину сезона Владимир провёл в составе «Оренбурга». В этой команде Сычевой, который сменил фамилию на Писарский в честь своего отчима, забил 14 голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и является лучшим бомбардиром турнира.