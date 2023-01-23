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16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Писарский забил гол дальним ударом в девятку во время товарищеского матча

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский забил красивый гол во время товарищеского матча с клубом «Раднички».

Крылья Советов
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Источник: РИА "Новости"

26-летний Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в начале января 2023 года, первую половину сезона Владимир провёл в составе «Оренбурга». В этой команде Сычевой, который сменил фамилию на Писарский в честь своего отчима, забил 14 голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и является лучшим бомбардиром турнира.

«Крылья Советов» начнут официальную часть сезона противостоянием с «Динамо» в Фонбет Кубке России (23 февраля, 1 марта). Отметим, что с московской командой «Крылья Советов» возобновят сезон и в Российской Премьер-Лиге (5 марта). В турнирной таблице команда Игоря Осинькина, набравшая 20 очков в 17 матчах, идёт на 11-й позиции.

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