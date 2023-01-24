Али Соу может вернуться в «Ростов». Ранее он приостановил контракт с клубом

Напомним, в июле 2022 года Соу приостановил контракт с «Ростовом», сейчас 28-летний футболист на правах аренды выступает за турецкий «Анкарагюджю».

«Есть вероятность, что Али вернётся в “Ростов”. Он очень любит этот клуб. Но до лета ещё много времени. Мы пока не приняли никакого решения», — приводит слова Соррентино Sport24.

В нынешнем сезоне Али Соу провёл за «Анкарагюджю» 17 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал два результативных паса.