Алипу вынесли вердикт в «Зените»
Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о Нуралы Алипе, с которым петербургский специалист подписал контракт в конце прошлого года, сообщает Metaratings.ru.
Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о Нуралы Алипе, с которым петербургский специалист подписал контракт в конце прошлого года, сообщает Metaratings.ru.
В начале 2022 года «Зенит» арендовал игрока у «Кайрата», а в декабре выкупил на него права, заключив соглашение по схеме «2,5+1». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.
— «Зенит» выкупил Алипа, и это не все поняли. Для тебя он сильный защитник?
— У него есть очень сильные качества. Думаю, он продолжит у нас развиваться. Тренерский штаб в нем явно что-то видит. Теперь у нас еще будет Ренан — огромная конкуренция в центре обороны.
Отметим, что в эти дни «Зенит» проводит сборы в Катаре. Чемпионат России возобновится в марте, 4-го числа петербуржцы дома примут «Нижний Новгород».