Алипу вынесли вердикт в «Зените»

В начале 2022 года «Зенит» арендовал игрока у «Кайрата», а в декабре выкупил на него права, заключив соглашение по схеме «2,5+1». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

— «Зенит» выкупил Алипа, и это не все поняли. Для тебя он сильный защитник?

— У него есть очень сильные качества. Думаю, он продолжит у нас развиваться. Тренерский штаб в нем явно что-то видит. Теперь у нас еще будет Ренан — огромная конкуренция в центре обороны.