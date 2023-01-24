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17:42 (мск), источник: Vesti.kz

Алипу вынесли вердикт в «Зените»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о Нуралы Алипе, с которым петербургский специалист подписал контракт в конце прошлого года, сообщает Metaratings.ru.

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Источник: Чемпионат.com

В начале 2022 года «Зенит» арендовал игрока у «Кайрата», а в декабре выкупил на него права, заключив соглашение по схеме «2,5+1». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

— «Зенит» выкупил Алипа, и это не все поняли. Для тебя он сильный защитник?

— У него есть очень сильные качества. Думаю, он продолжит у нас развиваться. Тренерский штаб в нем явно что-то видит. Теперь у нас еще будет Ренан — огромная конкуренция в центре обороны.

Отметим, что в эти дни «Зенит» проводит сборы в Катаре. Чемпионат России возобновится в марте, 4-го числа петербуржцы дома примут «Нижний Новгород».

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