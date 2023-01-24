Новый тренер «Краснодара» позаимствовал фишку Гвардиолы? Как прошёл первый матч Ивича
Команда победила «Бунёдкор», но главной проблемой стал не соперник.
Команда победила «Бунёдкор», но главной проблемой стал не соперник.
Российский футбол оживает после праздников. Команды РПЛ вовсю работают на сборах и играют товарищеские матчи. Сегодня, 24 января, настала очередь «Краснодара», которому предстояло во встрече с узбекистанским «Бунёдкором» дебютировать под руководством нового главного тренера Владимира Ивича.
«Краснодар» с первых же минут завладел преимуществом и не расставался с ним на протяжении практически целого тайма. Соперник не мешал российской команде создавать, так что появилась отличная возможность реализовать все задумки в атаке. «Краснодар» сделал упор на фланги, откуда без проблем доставлял мяч в центр и доводил дело до ударов.
В первом тайме традиционно активен был Эдуард Сперцян — большинство розыгрышей шли именно через него. Полузащитник действовал в левом полуфланге, раздавал обостряющие передачи и пытался завершать атаки самостоятельно. Комбинациями «Краснодар» не ограничивался. Дальних ударов тоже было немало, в том числе от Олакунле Олусегуна и Джона Кордобы. Но до ворот доходили далеко не все — защитники прыгали на мяч. А когда доходили, тащил вратарь.
На 13-й минуте старания «Краснодара» наконец воплотились в гол. Правда, забит он был не с игры. Кордоба открылся под пас, на ход вовремя прокинул мяч, и вратарь влетел ему в ноги. Пенальти реализовал Сперцян.
Главной проблемой «Краснодара» в этом матче была реализация. При всей остроте и обилии атак забить с игры никак не удавалось. А ближе к концу первого тайма у плохой реализации вырисовалась явная причина — возросший процент брака в атаке. Это совпало с моментом, когда «Краснодар» стал больше играть через полуфланги. Ещё одна фишка, явно инициированная Ивичем, — смещение крайних защитников в центр. Кстати, что-то похожее строил Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити».
Во втором тайме с отрывом самым активным игроком «Краснодара» стал Олусегун, который явно находится в отличной физической форме. Реактивный вингер ещё больше прибавил в движении и стал регулярно прессинговать соперников. В нескольких случаях его действия привели к отбору и опасной атаке.
Было во втором тайме и неприятное изменение. Игра стала гораздо жёстче, и судья, несмотря на товарищеский характер матча, принялся раздавать жёлтые карточки. А лучший момент тайма создал Александр Кокшаров. 18-летний нападающий красиво пробил с левой ноги и попал в штангу. Ближе к концу матча Кокшаров снова попытался забить, зарядив из-за пределов штрафной. На этот раз он промахнулся, но нельзя не отметить нацеленность юного игрока на ворота и отсутствие страха в моментах, когда нужно взять игру на себя.
Последние минуты прошли без событий, и счёт остался прежним — 1:0 в пользу «Краснодара». Приятный, но малозначимый старт для Илича, который тем не менее успел показать часть своих наработок. Может, клуб наконец нашёл по-настоящему своего тренера?
Михаил Рождественский