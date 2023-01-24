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18:50 (мск), источник: Sport24

«Хороший в прошлом комментатор превратился в обычного хейтера»: Тарасов — об Уткине

Экс-полузащитник сборной России, ныне игрок «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов ответил комментатору и блогеру Василию Уткину на критику предложений по реформам в Медиалиге.

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Источник: Sport24

"Василий Уткин — в прошлом хороший комментатор, который вовремя не может остановиться. Жаль, что он превратился в обычного хейтера. Вместо того чтобы комментировать мои позиции, ты бы высказал свою позицию по медиафутболу и предложил бы что-то.

Мы с тобой знакомы давно, еще со времен «Локомотива», постоянно я слышал грязь и нелепые высказывания в свой адрес (которые я ни разу не комментировал).

1) Тебе мало кто говорит, и ты решил высказаться по моим пунктам. Уважаемый Василий Вячеславович, эти пункты оценил президент лиги и согласился практически со всем.

2) Чтобы понять то, о чем я говорю — нужно быть на поле, с командой, а не сидеть на бровке. Хорошо, что вы вспомнили о Медиалиге. Плохо, что это происходит в конце января, на такого человека, как вы, были большие надежды, от вас все ждали предложений, чего-то нового… А запомнились всем только лещи и то, как ловко вы можете набухаться после матча.

3) «В таких случаях сойти за умного не трудно, достаточно помалкивать. Но помалкивать так трудно…» Заметь, я никогда не оскорблял вас, когда вы завуалировано называете меня тупым.

4) А еще советую открыть комментарии у себя в канале, чтобы прислушаться к мнению окружающих.

Хочу закончить фразой: «Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах для него бесполезных и высказывается о том, про что его не спрашивают», — написал Тарасов в своем телеграм-канале.

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