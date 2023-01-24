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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб отказался играть с ЦСКА Зайнутдинова. Известны причины

Датский футбольный клуб «Вайле» отказался от товарищеского матча с московским ЦСКА, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: ПФК ЦСКА

По имеющейся информации, на команду надавили и вынудили принять такое решение по политическим соображениям.

Напомним, ранее болгарский клуб «Левски» отказался принимать участие в контрольных матчах с «Уралом» и «Спартаком», мотивировав свое решение с болельщиками, которые выступали против игр с российскими командами. Красно-белые и екатеринбуржцы потребуют у болгарского клуба компенсацию за отказ от участия в матчах.

ЦСКА в 2023 году успел провести две товарищеские встречи — сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счетом.

Добавим, что в ЦСКА выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Напомним, после 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.

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