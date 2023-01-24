Европейский клуб отказался играть с ЦСКА Зайнутдинова. Известны причины

По имеющейся информации, на команду надавили и вынудили принять такое решение по политическим соображениям.

Напомним, ранее болгарский клуб «Левски» отказался принимать участие в контрольных матчах с «Уралом» и «Спартаком», мотивировав свое решение с болельщиками, которые выступали против игр с российскими командами. Красно-белые и екатеринбуржцы потребуют у болгарского клуба компенсацию за отказ от участия в матчах.