Европейский клуб отказался играть с ЦСКА Зайнутдинова. Известны причины
Датский футбольный клуб «Вайле» отказался от товарищеского матча с московским ЦСКА, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Датский футбольный клуб «Вайле» отказался от товарищеского матча с московским ЦСКА, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По имеющейся информации, на команду надавили и вынудили принять такое решение по политическим соображениям.
Напомним, ранее болгарский клуб «Левски» отказался принимать участие в контрольных матчах с «Уралом» и «Спартаком», мотивировав свое решение с болельщиками, которые выступали против игр с российскими командами. Красно-белые и екатеринбуржцы потребуют у болгарского клуба компенсацию за отказ от участия в матчах.
ЦСКА в 2023 году успел провести две товарищеские встречи — сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счетом.
Добавим, что в ЦСКА выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.
Напомним, после 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.