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19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тавареш стал футболистом «Спартака»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Португалец Томаш Тавареш перешел из лиссабонской «Бенфики» в «Спартак», сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 21-летним защитником рассчитано до 2026 года с опцией продления на год.

Тавареш является воспитанником «Бенфики». В основном составе лиссабонского клуба футболист провел 26 матчей. Также на его счету девять игр за молодежную сборную Португалии.

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