Тавареш стал футболистом «Спартака»
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Португалец Томаш Тавареш перешел из лиссабонской «Бенфики» в «Спартак», сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Спартак
БенфикаПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Португалец Томаш Тавареш перешел из лиссабонской «Бенфики» в «Спартак», сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
Соглашение с 21-летним защитником рассчитано до 2026 года с опцией продления на год.
Тавареш является воспитанником «Бенфики». В основном составе лиссабонского клуба футболист провел 26 матчей. Также на его счету девять игр за молодежную сборную Португалии.