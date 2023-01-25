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11:42 (мск), источник: Газета.Ру

Российский футболист Кокорин заявил, что перешел в «Спартак» назло «Зениту»

Нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Александр Кокорин высказался о своем переходе в московский «Спартак» в 2020 году. Его слова передает FootMercato.

Спартак
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Арис ЛПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, форвард перешел в стан красно-белых в статусе свободного агента. До этого он принадлежал «Зениту», но часть своего контракта находился в аренде в «Сочи».

— Однажды в интервью я сказал, что никогда не перейду в «Спартак». Но после того, как «Зенит» объявил мне, что я им не нужен, сказал себе: «Я должен сделать это. Я сказал, что никогда не перейду в “Спартак”, и поэтому должен был уйти к ним», — сказал Кокорин.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Это привело к тому, что нападающий сменил команду. Этим летом он стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 14 матчах чемпионата Кипра и забил семь голов.

Ранее Кокорин призвал нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева и хавбека столичного «Динамо» Арсена Захаряна попробовать свои силы в зарубежных футбольных чемпионатах.

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