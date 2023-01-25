«Спартак» объявил о двух трансферах, к Роналду хотят заманить его экс-партнера по «Реалу». Трансферы и слухи дня

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Что в России

Два новых футболиста «Спартака»

О приобретениях красно-белых этой зимой стало известно еще какое-то время назад, но только сейчас клуб официально объявил о трансферах. Теперь догонять «Зенит» в РПЛ москвичам будут помогать экс-защитник парагвайского «Серро Портеньо» Алексис Дуарте (контракт до 2027 года) и защитник португальской «Бенфики» Томаш Тавареш (соглашение рассчитано на 3.5 года с возможностью пролонгации еще на год).

Тавареш в текущем сезоне еще не выступал (из-за травмы), зато знаком с Абаскалем по работе в «Базеле». Дуарте в прошлом году провел за «Серро Портеньо» 45 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Кажется, впервые после ухода Жиго в центре обороны «Спартака» не будет дефицита.

«Бешикташ» увеличил предложение по Баринову

По информации «Чемпионата», «Бешикташ» сделал новое предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова. Источник сообщает, что турецкий клуб предложил за российского футболиста 5 млн евро.

Ранее генеральный директор «Бешикташа» заявил, что «Локомотив» отклонил предложение по Баринову (турецкая сторона намеревалась закрыть сделку за 2 млн). Неужели Дмитрий все-таки уедет в Европу?

«Арсенал» арендовал нападающего «Краснодара»

Ираклий Манелов в ближайшее время начнет выступать за тульскую команду на правах аренды — соглашение рассчитано до окончания текущего сезона. Напомним, что «Арсенал» выступает в ФНЛ и на момент зимнего перерыва занимает шестое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Манелов провел 9 матчей за основную команду «быков» в РПЛ и 11 игр за «Краснодар-2» в Первой лиге, но не отметился результативными действиями.

В Самару едет аргентинский нападающий

Ранее Sport24 сообщал, что нападающий аргентинского «Расинга» Бенхамина Гарре подпишет контракт с «Крыльями Советов» на три года. Футбольный агент Эмилио Чемпион подтвердил эту информация:

«Все в порядке, мы в заключительной стадии. Клубы уже все согласовали, обсуждаются последние детали. Сам футболист проходит необходимые медицинские тесты, не о чем переживать», — заявил агент в интервью «Евро-Футбол».

22-летний Бенхамин Гарре является воспитанником английского «Манчестер Сити». В прошлом году он провел за аргентинский «Уракан» 26 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,8 миллиона евро.

«Краснодар» и «Ростов» борются за нападающего

Об интересе двух российских клубов к форварду латвийского РФШ сообщает «СЭ». По информации источника, представители и «Ростова», и «Краснодара» уже встречались с представителями игрока.

В сезоне-2022 чемпионата Латвии Илич занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира: всего на его счету было зафиксировано 15 голов.

Что в Европе

Модрич не хочет ехать к Роналду

Экс-партнер Криштиану, с которым Рон шумел за «Реал», отказался от предложения переехать в чемпионат Саудовской Аравии и присоединиться к старому знакомому в «Аль-Насре». 37-летний хавбек отказался от зарплаты более чем 40 млн евро в год, сообщает 24Sata.

Все потому, что Лука Модрич хочет закончить карьеру в «Реале». Он планирует продлить контракт с «галактикос», оканчивающийся в конце текущего сезона, еще на год.

Криштиану Роналду в новом клубе 15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

«Челси» продолжает охоту за Энцо

Лондонский клуб крайне заинтересован в приобретении 22-летнего полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. По информации Record, после нескольких безрезультатных предложений «Челси» увеличил предложение до 100 млн евро и предложил португальской стороне несколько футболистов.