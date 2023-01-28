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14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Ман Сити» заменит Пиняева. Его дед был чемпионом мира!

А ещё новичок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре тренировался с Месси.

Манчестер Сити
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Источник: AFP 2022

«Крылья Советов» нашли замену Сергею Пиняеву на новом для себя рынке, но неплохо изученном другими клубами РПЛ. Самарцы договорились с аргентинским «Расингом» из Авельянеды о переходе вингера Бенхамина Гарре. По словам агента игрока Эмилио Чемпиона, 22-летний игрок успешно прошёл медобследование для «Крыльев Советов», так что сделка полностью завершена.

Любителям футбола в России это имя пока ни о чём не говорит, но болельщики старшего поколения могут помнить игрока с такой фамилией. Дед новичка «Крыльев Советов» Оскар Гарре выступал за сборную Аргентины и даже стал победителем ЧМ-1986 вместе с Диего Марадоной и другими звёздами «альбиселесте». На том турнире Гарре-старший был игроком основы на групповом этапе и в ⅛ финала с Уругваем, но решающие матчи провёл на скамейке запасных. В конце своей карьеры в национальной команде левый защитник встретился и со сборной СССР: в марте 1988-го аргентинцы с Гарре в составе уступили нашим в товарищеской игре со счётом 2:4. Сейчас 66-летний Оскар занимает должность спортивного директора клуба «Ферро», с которым его внук никак не связан.

Теперь и Гарре-младший познакомится с российским футболом. Бенхамин, в отличие от деда, стал атакующим игроком. Он левша, исполняет роль вингера на любом из флангов. Родился мальчишка в Буэнос-Айресе, воспитывался клубом «Велес Сарсфилд», а в 16 лет сделал резкий карьерный поворот — уехал из молодёжки «Велеса» в Европу. Да не куда-нибудь, а в «Манчестер Сити»!

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В Аргентине Гарре считали таким же талантом, как в России Пиняева. Бенхамин вызывался в юношескую сборную (поучаствовал в чемпионате Южной Америки для футболистов не старше 17 лет), а издание The Guardian в октябре 2017-го включило вингера в топ-60 лучших молодых игроков мира. Позже Гарре приглашался и в молодёжную сборную Аргентины. Выяснилось, что руководство «Велеса» не давало добро на отъезд Бенхамина в Англию. Клуб подал жалобу на «Манчестер Сити» в ФИФА, утверждая, что «горожане» нарушили регламент, касающийся регистрации несовершеннолетних футболистов. Но в «Ман Сити» так ответили на обвинения: у Гарре есть итальянский паспорт, поэтому он мог подписать контракт по достижении 16-летия.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» сначала предлагал за трансфер юноши € 50 тыс. плюс бонусы, которые могли увеличить сумму сделки до € 1,05 млн. Однако «Велес» ответил отказом. Тогда англичане просто переманили Гарре, договорившись с его отцом. ФИФА по итогам расследования не стала наказывать «Ман Сити». Организация признала: итальянский паспорт действительно давал Бенхамину право сменить клуб. Между тем на одарённого аргентинца претендовал и другой топ из Манчестера — «Юнайтед». «Барселона» тоже подумывала забрать Гарре.

Бенхамин продолжал своё развитие в «Манчестер Сити», выступая за команды U18 и U21. Гарре принял участие в паре розыгрышей юношеской Лиги УЕФА: в 12 матчах забил четыре мяча в ворота «Наполи» (два), «Шахтёра» и «Хоффенхайма», а кроме того, сделал две голевые передачи. К слову, в 2018 году его команда была близка к победе в «Лиге чемпионов для маленьких», но уступила в сумасшедшем полуфинале «Барсе» со счётом 4:5.

Тем не менее прыгнуть выше фарм-клуба «Манчестер Сити» Гарре не сумел. Да и вообще переход из молодёжного футбола во взрослый дался ему не так просто, как надеялись дед и отец. В январе 2020-го на тот момент 19-летний Бенхамин вернулся в Аргентину и подписал контракт с «Расингом» из Авельянеды. Англичане заработали на его продаже € 2,25 млн, сохранив 25% прав на игрока. В «Расинге» за два с половиной года Гарре провёл только 32 матча во всех турнирах (в основе — девять), в которых набрал лишь 3+3. Много пропустил из-за травмы связки колена.

Летом прошлого года клуб из Авельянеды отдал Бенхамина в аренду «Уракану». Интересно, что новый клуб вингера оказался не намного слабее старого: «Расинг» по итогам сезона-2022 занял второе место в чемпионате Аргентины, а команда из Буэнос-Айреса — четвёртое, отстав лишь на три очка. Зато в «Уракане» Гарре больше доверяли. Он сыграл 26 матчей (с первых минут — 25), забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Судя по статистике, Гарре всё ещё есть куда расти, но хотя бы появилось движение вперёд. В завершившемся чемпионате Аргентины в среднем за 90 минут игры Бенхамин наносил 1,29 удара (в створ — 0,5), имел 0,79 момента и делал 0,42 паса под удар. Он был одним из лучших с точки зрения дриблинга — 5,3 попыток обводки, из них 2,9 успешных. Вингер вступал в 20 единоборств, выигрывал 40% борьбы за мяч. Точность его пасов составляла 76%. Новичок «КС» зарабатывал на себе 1,63 фола.

Сильными качествами Гарре считаются дриблинг, игра на пространстве, подачи со стандартов и работа в прессинге. У аргентинца очень быстрые ноги, как и у Пиняева, поэтому он наверняка моментально завоюет симпатии самарских болельщиков. Дальше всё зависит от того, как быстро Бенхамин проделает путь в РПЛ от эффектности к эффективности.

Гарре ездил на сборы «Манчестер Сити» при Хосепе Гвардиоле. Когда Бенхамин ушёл из английского клуба, каталонский тренер не забыл об аргентинце. Позвонил ему и пожелал успехов в «Расинге». Вингер признавался, что очень благодарен Пепу за уроки: коуч кое-чему научил его за непродолжительное время совместных тренировок. Однажды Гвардиола посоветовал Гарре: «Разве ты не видел, как играет Месси? Делай то же, что и он. Стремись к воротам».

Перед ЧМ-2018 в России Гарре посчастливилось тренироваться и с самим Лео. Тогдашний главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли пригласил Бенхамина поработать с командой. Разумеется, вингер не упустил возможности сделать совместное фото с коллегой по амплуа и кумиром.

Говоря об отношениях с дедушкой Оскаром, Гарре признавался: «Критикует ли меня дед? Совсем нет. Он просто напоминает мне, что нужно оставаться профессионалом на протяжении всего дня — как на поле, так и за его пределами».

Анатолий Романов

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